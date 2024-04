Christian Bertrand/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

PSG – Barcelona, typy bukmacherskie

Będzie to pojedynek dwóch drużyn, które przed rozpoczęciem sezonu znajdowały się w gronie głównych kandydatów do zdobycia trofeum. Aktualnie większe szanse daje się innym zespołom. Nie nie zmienia to jednak tego, że czeka nas bardzo ciekawa rywalizacja drużyn, które mają wiele do udowodnienia. Paris Saint-Germain i FC Barcelona mają jeden cel – awans do następnej rundy.

Będzie to również pojedynek dwóch snajperów – Kyliana Mbappe i Roberta Lewandowskiego. Na papierze większe szanse na wpisanie się na listę strzelców wydaje się mieć pierwszy z nich, ale ja stawiam na trafienie kapitana reprezentacji Polski.

PSG – Barcelona, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain w walce o 1/8 finału wyeliminowało Real Sociedad. Paryżanie duży krok do awansu zrobili już w pierwszym meczu u siebie, gdy wygrali 2:0. W rewanżu potwierdzili swoją wyższość nad rywalem, odnosząc drugie zwycięstwo. Tym razem 2:1. Barcelonie o ćwierćfinał przyszło się mierzyć z Napoli. W Neapolu zwycięzca nie został wyłoniony (1:1), ale w stolicy Katalonii gospodarze nie pozostawili złudzeń Włoch i wygrali pewnie 3:1.

PSG jest także na dobrej drodze do zdobycia kolejnego mistrzostwa Francji, choć uzyskiwane w trakcie sezonu wyniki nie są tak imponujące jak to miało miejsce w poprzednich rozgrywkach. Nie mniej jednak drużyna Luisa Enrique ma dziesięć punktów przewagi na drugim w tabeli Brest. Ostatnio paryżanie spisują się jednak przeciętnie, czego potwierdzeniem są tylko dwa zwycięstwa w pięciu kolejkach. W ostatni weekend tylko zremisowali 1:1 z Clermont Foot, choć wcześniej wygrali 2:0 w prestiżowym meczu z Marsylią i awansowali do finału Pucharu Francji (1:0 z Rennes).

FC Barcelona w tym sezonie borykała się z różnymi problemami, ale w ostatnim czasie ustabilizowała formę na poziomie, który pozwala jej punktować zgodnie z oczekiwaniami. Zespół Xaviego Hernandez w pięciu ostatnich ligowych meczach zapisał na swoje konto 13 punktów i dzięki temu wskoczył na drugie miejsce w tabeli. Ostatni raz z boiska pokonana schodziła pod koniec stycznia. W ostatnich trzech ligowych meczach Duma Katalonii wygrywała z Realem Mallorca (1:0), Atletico Madryt (3:0) i Las Palmas (1:0).

PSG – Barcelona, historia

Obie drużyny na boiskach Ligi Mistrzów mierzyły się do tej pory 12 razy i bilans dotychczasowych spotkań jest remisowy. PSG i Barcelona mają na koncie po cztery wygrane, a cztery pozostałe mecze zakończyły się remisami. Za PSG przed środowym meczem może przemawiać fakt, że przegrało tylko jedno z sześciu meczów z Barceloną przed własną publicznością.

Ostatnie ich pojedynki miały miejsce w 2021 roku, ramach 1/8 finału. W dwumeczu górą okazało się PSG, które najpierw efektownie 4:1 wygrało na Camp Nou, a u siebie dopełniło formalności remisując 1:1.

PSG – Barcelona, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem dwumeczu według bukmacherów jest PSG. Paryżanom daje się również zdecydowanie większe szanse na wygraną w pierwszym meczu na Parc des Princes.

PSG – Barcelona, przewidywane składy

Na liście nieobecnych w zespole PSG znajduje się pięciu zawodników. Za kartki pauzować musi Achraf Hakimi, natomiast względu zdrowotne eliminują z gry Presnela Kimbembe, Layvina Kurzawę, Nordiego Mukiele i Serio Rico.

Barcelony w stolicy Francji na pewno będzie musiała sobie poradzić bez kontuzjowanych Alejandro Balde i Gaviego. W ostatnich dniach z drużyną trenowali natomiast Andreas Christensen, Frenkie de Jong i Pedri. Niewykluczone, że będą do dyspozycji szkoleniowca. Największe szanse na to ma Holender.

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas 4 Manuel Ugarte 9 Goncalo Ramos 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 23 Randal Kolo Muani 28 Carlos Soler 37 Milan Skriniar 41 Senny Mayulu 43 Joane Gadou 80 Arnau Tenas 5 Íñigo Martinez 7 Ferrán Torres 8 Pedri 13 Iñaki Peña 15 Andreas Christensen 17 Marcos Alonso 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 21 Frenkie De Jong 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort

PSG – Barcelona, transmisja meczu

Mecz PSG – Barcelona to jeden z ćwierćfinałowych hitów Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w środę (10 kwietnia) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można obejrzeć między innymi dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz roczny pakiet z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports można uzyskać w cenie niższej o 240 zł od tej przy miesięcznej subskrypcji. Z promocji można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

