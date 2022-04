Przed 29. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Za nami pierwsze ćwierćfinały europejskich pucharów. Czas wrócić do ligowych obowiązków. W 29. kolejce Bundesligi dojdzie do polskiego pojedynku. Natomiast najciekawiej zapowiada się mecz RB Lipsk – TSG Hoffenheim. Sprawdź typy i przewidywania na wybrane spotkania niemieckiej ekstraklasy.

VfB Stuttgart – BVB

Zmagania na niemieckich boiskach wystartują na Mercedes-Benz Arenie. Stuttgart od dłuższego czasu walczy z nożem na gardle. Wszystko przez słabą postawę w pierwszej części sezonu. Teraz jednak wróciła nadzieja na utrzymanie, bo Szwaby regularnie zbierają punkty od czterech kolejek, a do piątkowego starcia przystąpią po remisie z Arminią (1:1).

Tymczasem Borussia Dortmund miała wiele szans, by dogonić lidera Bundesligi. Zespół Marco Rose ma czego żałować i teraz pozostała już tylko walka o wicemistrzostwo. Do tego Erling Haaland jest cieniem samego siebie po ostatniej kontuzji, co potwierdziło się w poprzedni weekend przeciwko RB Lipsk (1:4).

Podobno BVB czeka kadrowa rewolucja latem. Stąd też może to wskazywać na podziały w szatni, które raczej w niczym nie pomagają. Stuttgart jeszcze nie zachwyca, lecz na własnym terenie postara się o korzystny rezultat. Nasza redakcja stawia na bramki z obu storn.

Bayern Monachium – FC Augsburg

Bayern zszokował swoich fanów niemocą w starciu z Villarreal (0:1). Kolejny raz w rewanżu Ligi Mistrzów trzeba będzie walczyć o awans, więc kiedy jak nie w sobotę, znacznie poprawić morale całej drużyny. Monachijczycy nie są w najlepszej formie, co przyprawia o siwe włosy Juliana Nagelsmanna. Na ligowym podwórku jest nieco lepiej, ponieważ w dwóch ostatnich starciach Bawarczycy zdobyli łącznie osiem goli.

Natomiast Augsburg wreszcie porzucił swoje słabości, uwalniając się od strefy spadkowej. Gikiewicz może mieć powodu do dumy, bo znów zachowuje czyste konta. Co prawda, tydzień temu Czerwono-biali pokonali Mainz (2:1). Wcześniej ograli Wolfsburg (3:0), więc czy dadzą radę przeciwstawić się aktualnym mistrzom Niemiec?

Zdaniem naszej redakcji, Bayern rzuci się na Augsburg niczym wściekły lew. Wszystko przez idealizm Nagelsmanna, który dość mocno zaburzył Unai Emery. Teraz Bawarczycy myślą o rewanżu z Augsburgiem, ponieważ na jesień przegrali na wyjeździe (1:2). Stawiamy na prowadzenie gospodarzy do przerwy oraz ich finalną wygraną.

Hertha Berlin – Union Berlin

Niezależnie od pogody, najbliższy weekend w Berlinie będzie niezwykle gorący. Hertha wciąż jest na dnie i coraz bardziej przybliża się do spadku. Na pięć ostatnich spotkań, gospodarze wygrali tylko jeden. Na domiar złego po wywalczeniu kompletu punków, powróciły demony i nadeszła porażka przeciwko Bayerowi (1:2).

Z kolei Union jest w zupełnie innym miejscu. Czerwoni biją się o europejskie puchary, ale od zimy niespodziewanie osłabli z sił. Po trzech pojedynkach bez wygranej nastąpiło przełamanie, dzięki pokonaniu FC Koeln (1:0).

Trzeba przyznać, że derby zawsze rządzą się swoimi prawami. Jesienią obie ekipy zaprezentowały bramkostrzelny futbol z korzyścią dla Unionu (3:2). Tym razem nasza redakcja postawi na remis.

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Eintracht nie do końca imponuje w Bundeslidze, jednak za sobą ma ciężki bój z FC Barceloną (1:1). Orły dalej są w grze o awans do półfinału Ligi Europy, jednak w niedziele muszą skupić wszystkie siły na 29. kolejce. W dwóch ostatnich tygodniach ekipa z Frankfurtu podzieliła się punktami w bezbramkowych remisach.

W poprzedniej kolejce Freiburg dostał lanie od Bayernu (1:4). Mógł podpisać się pod pismem o walkower, bo Bawarczycy przez pewien moment grali w 12. Biało-czarni postawili na honor, zlewając procedury i nie szukając dziury w całym. Goście to piąta siła ligi, dlatego przy dobrych wiatrach zagrają na jesień w europejskich pucharach.

Eintracht do czołówki traci sześć punktów. Ewentualne zwycięstwo zdecydowanie pomogłoby zbliżyć się do siódmej lokaty. Freiburg jednak nie planuje przegrać drugi raz z rzędu, stąd też spodziewamy się zaciętego meczu, w którym każdy z zespołów strzeli gola.

RB Lipsk – TSG Hoffenheim

RB Lipsk również stoczył wyrównany bój z Atalantą w ćwierćfinale Ligi Europy (1:1). Teraz trzeba dopełnić jeszcze formalności w Niemczech, gdzie Byki po zmianie trenera wywalczyły czwartą pozycję w tabeli. Tadesco cieszy się spokojem w Bundeslidze, ponieważ jego podopieczni od dłuższego czasu są niepokonani, a do niedzielnej potyczki przystąpią po wygraniu z BVB (4:1).

Hoffenheim traci do RB Lipsk tylko cztery oczka. Wieśniaki już cieszyły się europejskimi pucharami, jednak od dwóch kolejek nie są w stanie zgarnąć całej puli. Przegrane z Herthą (0:3) i Bochum (1:2) zaczynają dawać do myślenia. Oba zespoły są przecież pod formą, więc coś niedobrego dzieje się w Hoffenheim.

W tym przypadku nie mamy wątpliwości, że komplet punktów zostanie w Lipsku. Stawiamy na wygraną Byków.

Program 29. kolejki Bundesligi:

piątek (8 kwietnia)

20:30 Stuttgart – BVB (btts)

sobota (9 kwietnia)

15:30 Bayern – Augsburg (1. połowa/ mecz – Bayern/ Bayern)

15:30 FC Koeln – Mainz 05 (1)

15:30 Fuerth – M’gladbach (2)

15:30 Wolfsburg – Arminia (1)

18:30 Hertha – Union (x)

niedziela (10 kwietnia)

15:30 Bochum – Bayer (btts i powyżej 2,5 bramki)

17:30 Eintracht – Freiburg (btts)

19:30 RB Lipsk – Hoffenheim (1)

(w nawiasie publikujemy nasz typ)

