Przed 19. kolejką PKO Ekstraklasy: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Alan Czerwiński

Przed nami ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w tym roku kalendarzowym. Jakie drużyny zanotują zwycięstwa w 19. serii gier? W hicie Lech Poznań zagra u siebie z Górnikiem Zabrze. Czy ekipa z Wielkopolski potwierdzi, że u siebie jest piekielnie mocna? Sprawdź nasze typy na potyczki 19. kolejki PKO Ekstraklasy.

Lech Poznań – Górnik Zabrze. Typy, kursy, zapowiedź

Kilka dni temu piłkarze Lecha Poznań przegrali na wyjeździe z Radomiakiem Radom 1:2. Jedynego gola dla Kolejorza zdobył z karnego Mikael Ishak. Obecnie ekipa z Wielkopolski jest na pierwszej lokacie. W tym sezonie poznaniacy zdobyli aż 38 oczek.

Ostatnio zawodnicy Jana Urbana grali w delegacji z Rakowem Częstochowa (ekipa Marka Papszuna przegrała 1:2). W całym sezonie zabrzanie zdobyli 28 oczek. W spotkaniach wyjazdowych piłkarze Górnika rywalizowali w tej kampanii osiem razy. Do tej pory zabrzanie odnieśli jedynie trzy wiktorie i trudno będzie im w Poznaniu o dobry rezultat.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań. Typy, kursy, zapowiedź

W 18. kolejce Pogoń Szczecin grała w Zabrzu z Górnikiem. Po emocjonującym spotkaniu Portowcy zremisowali z zawodnikami Jana Urbana 2:2. W tym momencie piłkarze ze Szczecina są na drugim miejscu (36 oczek). Portowcy w czterech ostatnich spotkaniach zanotowali trzy wygrane i remis.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Gracze Warty Poznań są na 16. miejscu. W dotychczasowych spotkaniach gracze tego klubu zdobyli 15 punktów. W ostatniej kolejce zawodnicy z Wielkopolski rywalizowali u siebie ze Śląskiem Wrocław. Ostatecznie gracze z Poznania pokonali rywali 2:1.

Legia Warszawa – Radomiak Radom. Typy, kursy, zapowiedź

Mistrz kraju jest na 15. miejscu. We wszystkich meczach gracze Legii Warszawa zdobyli 15 oczek. Ostatnio piłkarze ze stolicy rywalizowali u siebie z Zagłębiem Lubin. Finalnie Legia triumfowała z Miedziowymi 4:0. W spotkaniach domowych warszawiacy grali w tym sezonie osiem razy (cztery wygrane i tyle samo porażek).

W tym momencie klub z Radomia jest na piątym miejscu (32 punkty). Ostatnio Radomiak grał zaległe spotkanie z Piastem. Rewelacja tego sezonu zremisowała z zawodnikami Waldemara Fornalika 2:2. Beniaminek w tym sezonie zanotował tylko dwie porażki i będzie chciał zdobyć minimum jeden punkt w Warszawie.

Fortuna 1.73 remis albo wygrana gości Przejdź na stronę Fortuna

Program 19. kolejki PKO Ekstraklasy:

Piątek (17 grudnia)

18:00 Wisła Kraków – Bruk-Bet (x)

20:30 Płock – Lechia (x2)

Sobota (18 grudnia)

12:30 Piast – Stal (x)

15:00 Pogoń – Warta (1)

17:30 Śląsk – Cracovia (1)

20:00 Raków – Jagiellonia (1)

Niedziela (19 grudnia)

12:30 Łęczna – Lubin (1)

15:00 Lech – Górnik Zabrze (1)

17:30 Legia – Radomiak (x2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

19. kolejka PKO Ekstraklasy: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:00:00 2021-12-17 Wisla Krakow Termalica Nieciecza 2.00 3.55 3.75 2.07 3.55 3.75 2.05 3.50 3.75 2.04 3.60 3.80 20:30:00 2021-12-17 Wisla Plock Lechia Gdansk 2.65 3.40 2.65 2.74 3.37 2.72 2.70 3.40 2.65 2.65 3.50 2.75 12:30:00 2021-12-18 Piast Gliwice Stal Mielec 1.95 3.55 3.90 1.97 3.55 4.05 2.15 3.40 3.55 2.01 3.50 3.75 15:00:00 2021-12-18 Pogon Szczecin Warta Poznan 1.40 4.60 8.45 1.38 5.00 9.00 1.38 4.80 9.20 1.39 4.60 8.60 17:30:00 2021-12-18 Slask Wroclaw Cracovia 2.20 3.35 3.40 2.25 3.35 3.40 2.22 3.30 3.50 2.19 3.35 3.40 20:00:00 2021-12-18 Rakow Czestochowa Jagiellonia Bialystok 1.70 3.90 4.85 1.77 3.85 4.75 1.77 3.60 5.00 1.70 3.80 5.00 12:30:00 2021-12-19 Gornik Leczna Zaglebie Lubin 3.30 3.30 2.25 3.05 3.50 2.37 3.20 3.30 2.35 3.20 3.40 2.24 15:00:00 2021-12-19 Lech Poznan Gornik Zabrze 1.55 4.20 6.00 1.66 4.10 5.30 1.65 3.80 5.80 1.56 4.20 5.80 17:30:00 2021-12-19 Legia Warszawa Radomiak Radom 2.05 3.40 3.75 2.10 3.52 3.55 2.20 3.30 3.55 2.05 3.40 3.70 18:00:00 2022-02-05 Cracovia Lech Poznan Niestety nie posiadamy kursów w tym momencie. Sprawdź później. Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 20:53 .

Zakład bez ryzyka na mecz Legia – Radomiak w Fortunie

Fortuna zakłady bukmacherskie oferuje zakład bez ryzyka do 600 zł oraz freebet 20 zł, z których mogą skorzystać nowi klienci bukmachera. Jak odebrać zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład w Fortunie? Załóż konto podając kod promocyjny GOAL, a po dokonaniu pełnej rejestracji otrzymasz freebet 20 zł w postaci punktów FKP. Przysługuje Ci również zakład bez ryzyka po dokonaniu pierwszej wpłaty. Po aktywacji promocji pierwszy zakład zostanie “ubezpieczony” – jeśli okaże się przegrany to otrzymasz od Fortuny zwrot pełnej kwoty do 600 zł.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortuna +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.