Wisła Kraków – Bruk-Bet-Termalica: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikołaj Biegański

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica to pierwsze spotkanie w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda podejdzie do potyczki z zawodnikami Słoni po przegranym boju z Zagłębiem Lubin (1:2). Pomarańczowi mają z kolei za sobą cztery z rzędu porażki. Każda z ekip będzie jednocześnie walczyć o powrót na zwycięski szlak. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.



Wisła Kraków Ekstraklasa

17.12.2021 18:00



Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Bruk-Bet Termalika

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy powalczą o to, aby wrócić na zwycięski szlak. Z jednej strony może przekonywać, że to Wisła będzie miała atut własnego boiska. Z drugiej ekipa z Krakowa w czterech ostatnich spotkaniach ligowych u siebie poniosła trzy porażki. Bruk-Bet to natomiast zespół, który ma za sobą dwa z rzędu przegrane starcia na wyjeździe. Skłaniamy się zatem, że ostatecznie po pełną pulę sięgną wiślacy, odnosząc skromne jednobramkowe zwycięstwo. Nasz typ: Wisła wygra 1:0.

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, sytuacja kadrowa

Adrian Gula nie będzie mógł skorzystać z usług przede wszystkim takich zawodników jak: Jakub Błaszczykowski i Alan Uruga. Tymczasem w zespole gości zabraknie: Michala Bezpalca, Adama Radwańskiego i Pawła Żyry.

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, ostatnie wyniki

Wisłą Kraków w ramach 18.kolejki PKO Ekstraklasy uległa Radomiakowi (0:1). Ogólnie w pięciu ostatnich bojach Biała Gwiazda zaliczyła tylko jedno zwycięstwo, pozostawiając w pokonanym polu Widzew Łódź w ramach Fortuna Pucharu Polski (3:1).

Bruk-Bet Termalica ma z kolei za sobą cztery kolejne porażki. Ostatnia ze Stalą Mielec (0:1) skutkowała zwolnieniem Mariusza Lewandowskiego z posady trenera. Tymczasem szkoleniowcem Słoni został Krzysztof Piątek.

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami, licząc wszystkie rozgrywki, trzy razy górą była Wisła, a dwa spotkania zakończyły się remisem. W pierwszym starciu w tej kampanii między oboma zespołami miał miejsce rezultat 2:2.

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Adriana Guli w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,05. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Wisła Kraków Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.05 3.50 3.75 2.05 3.50 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 22:26 .

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Hanousek, Sadlok, Szota, Gruszkowski, El Mahdioui, Żukow, Savić, Hugi, Yeboah, Kliment

Bruk-Bet Termalika: Loska – Modelski, Biedrzycki, Putwicew, Hubinek, Wlazło, Grzybek, Stefanik, Wasilewski, Mesanović, Śpiewak.

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i nSport. Potyczka zacznie się w poniedziałek o godzinie 18:00.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.