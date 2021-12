Legia Warszawa – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (19.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa – Radomiak to ostatni niedzielny mecz w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy. Wojskowi podejdą do starcia z beniaminkiem po cennym zwycięstwie w środku tygodnia nad Zagłębiem Lubin. Jednocześnie udany powrót do stołecznej ekipy zaliczył Aleksandar Vuković. Mimo wszystko to drużyna Dariusza Banasika jest ostatnio bardziej systematyczna w zdobywaniu punktów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.



Legia Warszawa PKO Ekstraklasa

19.12.2021 17:30

Stadion im. Wojska Polskiego



Radomiak

Legia Warszawa – Radomiak, typy i przewidywania

Legia Warszawa ma zamiar wrócić do trybu regularnego zdobywania punktów. Prawdopodobnie marzenia o obronie mistrzowskiego tytułu nie zostaną zrealizowane. Aczkolwiek legioniści wciąż mają szanse na triumf w Pucharze Polski. Aby jednak tak się stało, to piłkarze Legii muszą wzmocnić się mentalnie. Bez wątpienia ewentualna wygrana z Radomiakiem może w tym pomóc. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Legia Warszawa – Radomiak, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w czterech ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, przegrała trzykrotnie. Wojskowi jednak przełamali się w środku tygodnia, gdy pokonali Zagłębie Lubin (4:0).

W siedmiu ostatnich meczach w roli gospodarza Legia wygrała tylko dwa razy. Ponadto legioniści ponieśli pięć porażek, ulegając między innymi: Spartakowie (0:1), czy Stali Mielec (1:3), czy SSC Napoli (1:4).

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasy

Radomiak to z kolei rewelacja tego sezonu w lidze polskiej. Zieloni są bez przegranej już od 29 września. Ostatnio podopieczni Dariusza Banasika w pokonanym polu pozostawili poznańskiego Lecha (2:2) i zremisowali z Piastem Gliwice (2:2).

Na obiektach swoich rywali Zieloni radzą sobie bardzo dobrze. Mogą pochwalić się passą trzech z rzędu zwycięstw, ogrywając kolejno: Cracovię (2:1). Zagłębie Lubin (2:0) oraz Wisłę Kraków (1:0).

Legia Warszawa – Radomiak, historia

W czterech ostatnich meczach między obiema ekipami raz górą był Radomiak, dwa razy wygrała Legia i raz miał miejsce remis. Pierwsze starcie z udziałem obu teamów w tym sezonie PKO Ekstraklasy zakończyło się wygraną beniaminka rozgrywek, który zwyciężył 3:1.

Legia Warszawa – Radomiak, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Aleksandara Vukovicia w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Legia Warszawa – Radomiak, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Legia – Radomiak transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K i TV Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

