Przed 1/8 Pucharu Anglii: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bristol – Manchester City. Typy, kursy, zapowiedź

Wydaje się, że goście powinni bez problemów zanotować triumf nad Bristol. Gospodarze na co dzień grają w rozgrywkach Championship. Po 33. kolejkach zajmują 13. miejsce. Do tej pory zgromadzili 44 oczka. W tym roku kalendarzowym gospodarze jeszcze u siebie nie przegrali, ale sporo wskazuje na to, że ta seria niedługo się zakończy. Obywatele ostatnio pewnie pokonali w Premier League Bournemouth 4:1. Dzięki temu wciąż są w grze o mistrzostwo Anglii. Po 25. spotkaniach mają 55 oczek (druga lokata). Goście są zdecydowanymi faworytami i nawet jeśli szansę dostanie kilku zawodników rezerwowych, to Man City i tak powinien spokojnie wygrać.

Manchester United – WHU. Typy, kursy, zapowiedź

Zawodnicy Manchesteru United są “na fali”. Czerwone Diabły w poprzedni czwartek wyeliminowały Barcelonę i awansowały do 1/8 Ligi Europy (4:3 w dwumeczu). W niedzielę zawodnicy z Old Trafford triumfowali na Wembley z Newcastle 2:0 w finale EFL Cup. Gospodarze mają apetyt także na triumf w tych rozgrywkach. Czerwone Diabły są niepokonane od ponad jednego miesiąca i powinny poradzić sobie także z londyńczykami. Młoty grały ostatnio w lidze z Nottingham. Finalnie WHU triumfował 4:0. Goście w czterech poprzednich meczach wyjazdowych wygrali jednak tylko raz. A MU ma trzy kolejne triumfy na swoim terenie.

Sheffield United – Tottenham. Typy, kursy, zapowiedź

Gracze Spurs zmierzą się na Bramall Lane z Sheffield. Faworytami są goście. Gospodarze występują na co dzień w rozgrywkach Championship. W trzech poprzednich meczach zanotowali aż dwie porażki. Ogólnie są na drugiej lokacie (64 oczka). Goście mają zaś na swoim koncie dwie kolejne ligowe wiktorie. Wczoraj Koguty pokonały u siebie Chelsea 2:0. W tym momencie Tottenham jest na czwartej lokacie (45 punktów). Goście są w dobrej formie (80% wiktorii w pięciu poprzednich spotkaniach) i powinni to potwierdzić w środę na Bramall Lane.

Program 1/8 FA Cup

Wtorek (28 lutego)

20:15 Stoke – Brighton (BTS)

20:30 Leicester – Blackburn (1)

20:45 Fulham – Leeds (BTS)

21:00 Bristol – Man City (2)

Środa (1 marca)

20:15 Southampton – Grimsby (over 2,5)

20:30 Burnley – Fletwood (1)

20:45 Man Utd – WHU (1)

21:00 Sheffield – Tottenham (2)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 FA Cup: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 19:15 28 February 2023 Stoke Brighton 6.75 4.45 1.45 7.00 4.60 1.45 7.00 4.40 1.43 6.80 4.40 1.42 19:30 28 February 2023 Leicester Blackburn 1.40 4.85 7.70 1.40 4.75 7.50 1.38 4.70 7.40 1.37 4.70 7.20 19:45 28 February 2023 Fulham Leeds 2.14 3.40 3.25 2.15 3.60 3.30 2.12 3.45 3.25 2.10 3.40 3.20 Pokaż 5 więcej spotkań 20:00 28 February 2023 Bristol City Manchester City 13.50 7.00 1.20 12.00 7.00 1.20 12.00 6.80 1.19 12.00 6.60 1.19 19:15 1 March 2023 Southampton Grimsby 1.32 5.45 8.75 1.33 5.75 9.00 1.31 5.40 8.40 1.30 5.20 8.20 19:30 1 March 2023 Burnley Fleetwood 1.31 5.35 9.25 1.33 5.50 9.00 1.30 5.20 8.80 1.29 5.20 8.60 19:45 1 March 2023 Manchester United West Ham 1.65 3.80 5.05 1.65 4.00 5.25 1.63 3.85 5.00 1.62 3.80 5.00 19:55 1 March 2023 Sheffield United Tottenham 4.25 3.55 1.81 4.40 3.75 1.80 4.30 3.60 1.80 4.20 3.55 1.78 Pokaż 5 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2023 20:37 .

