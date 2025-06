Portugalia U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (14.06.2025)

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Portugalia – Polska: typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski jeśli chce myśleć o wyjściu z grupy, desperacko potrzebuje punktów w starciu z Portugalią. Nie będzie to oczywiście łatwe zadanie, bowiem nasi rywale będą zdecydowanym faworytem. Niemniej jednak Biało-Czerwoni bardzo dobrze radzą sobie w ofensywie, czego dowodem jest seria ośmiu meczów z rzędu ze zdobytym golem. Uważam, że biorąc pod uwagę stawkę spotkania, polscy piłkarze ponownie znajdą drogę do bramki rywala, walcząc o cenne punkty. Mój typ: Polska strzeli gola.

Portugalia – Polska: ostatnie wyniki

Portugalczycy rozpoczęli grę na Euro 2025 od podziału punktów z Francją (0:0). Remis na pewno ich nie zadowala, bowiem z przebiegu spotkania można wywnioskować, że powinni zgarnąć komplet punktów. W marcu mieli dwie okazje, aby szlifować formę przed turniejem. W towarzyskich meczach przegrali zarówno z Anglią (2:4), jak i Rumunią (0:1). Ostatnie zwycięstwo odnieśli w listopadzie ubiegłego roku, pokonując Słowację (3:1).

Jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach tak jak Portugalia odniosła reprezentacja Polski. Podopieczni Adama Majewskiego świętowali wygraną w marcu, gdy pokonali Ukrainę (3:2) w meczu towarzyskim. Wcześniej zremisowali w sparingu z Danią (3:3). Mistrzostwa Europy rozpoczęli od niespodziewanej porażki z Gruzją (1:2). Choć Biało-Czerwoni byli faworytem spotkania, to gol w doliczonym czasie gry przesądził o wyniku rywalizacji.

Portugalia – Polska: historia

Po raz ostatni reprezentacja Polski do lat 21 grała z rówieśnikami z Portugalii prawie siedem lat temu. W listopadzie 2018 roku obie drużyny rywalizowała w eliminacjach Mistrzostw Europy. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Nawigatorów (1:0), zaś w rewanżu górą byli Biało-Czerwoni (3:1). Wcześniej w dwóch starciach z rzędu padł remis, najpierw (1:1), a następnie (0:0).

Portugalia – Polska: kursy bukmacherskie

Każdy bukmacher w meczu Portugalia – Polska przewiduje, że to zespół z Półwyspu Iberyjskiego odniesie pewne zwycięstwo. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na rynek 1X2. Triumf Biało-Czerwonych oszacowano ze współczynnikiem ok. 6.80, zaś wygraną Portugalii można dodać do kuponu z kursem ok. 1.43. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oscyluje w granicach kursu 4.90.

Portugalia – Polska: przewidywane składy

Portugalia U21: Soares – Pinheiro, Lamba, Muniz, Rodrigues – Fernandez, Nascimento, Bernardo – Quenda, Tomas, Fernandes

Polska U21: Tobiasz – Pyrka, Mosór, Peda, Gurgul, Szmyt – Kałuziński, Kozubal – Marczuk, Szymczak, Fornalczyk

Portugalia – Polska: kto wygra?

Portugalia – Polska: transmisja meczu

Mecz Portugalia – Polska odbędzie się w sobotę (14 czerwca) na Stadion na Sihoti w Trenczynie o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport.

