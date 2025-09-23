Port Vale – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Ben White

Port Vale – Arsenal: przewidywania

W Pucharze Ligi Angielskiej triumfowało wiele utytułowanych klubów. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad próżno jednak szukać tam Arsenalu. Fani tego zespołu marzą o wygrywaniu bardziej prestiżowych trofeów, ale Mikel Arteta pewnie nie miałby pretensji do swoich piłkarzy, gdyby udało im się dotrzeć jak najdalej.

Arsenal to zdecydowany faworyt środowej rywalizacji. Port Vale może i nie ma wielkich szans, ale domowe mecze często kończy ze zdobytą bramką. Tym razem może być podobnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 2,50 obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

Port Vale – Arsenal: ostatnie wyniki

Jeszcze kilkanaście dni temu piłkarze Port Vale byli na kursie do spadku z League One. Ostatnie dwa mecze to jednak pokaz umiejętności i charakteru. Zespół ten pokonał najpierw Exeter, a następnie Mansfield. Dzięki temu wydostał się ze strefy spadkowej przynajmniej na chwilę.

Spotkanie zupełnie innej rangi w miniony weekend rozgrywał natomiast Arsenal. Kanonierzy mierzyli się z Manchesterem City, który zdominował ostatnią dekadę w angielskim futbolu. Zespół z Londynu uniknął porażki, ale też nie zdołał sięgnąć po pełną pulę. Mikel Arteta i spółka musieli zadowolić się punktem po remisie 1:1.

Port Vale – Arsenal: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy. Środowy bój Port Vale kontra Arsenal będzie zatem pierwszym takim meczem w historii.

Port Vale – Arsenal: kto awansuje?

Port Vale – Arsenal: przewidywane składy

Port Vale: Gauci; Humphreys, Debrah, Heneghan; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers, Shorrock; Cole, Curtis

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli

Port Vale – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają gospodarzom wielkich szans na awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Współczynniki na wygraną Port Vale wahają się między 19.8 a nawet 25.00. Z kolei najwyższy kurs na triumf Arsenalu to 1.10.

Port Vale – Arsenal: transmisja

Środowa potyczka odbędzie się na Vale Park. Rywalizacja nie będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie Port Vale – Arsenal będzie można zobaczyć tylko online, dzięki usłudze STS TV od godziny 21:00. Co zrobić, aby oglądać spotkanie? Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „ZAKŁADY LIVE” i wybrać rywalizację Port Vale – Arsenal.

