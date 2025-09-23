Port Vale – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

18:28, 23. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Port Vale - Arsenal FC: typy i kursy na środowy mecz 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Ben White
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Ben White

Port Vale – Arsenal: przewidywania

W Pucharze Ligi Angielskiej triumfowało wiele utytułowanych klubów. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad próżno jednak szukać tam Arsenalu. Fani tego zespołu marzą o wygrywaniu bardziej prestiżowych trofeów, ale Mikel Arteta pewnie nie miałby pretensji do swoich piłkarzy, gdyby udało im się dotrzeć jak najdalej.

Arsenal to zdecydowany faworyt środowej rywalizacji. Port Vale może i nie ma wielkich szans, ale domowe mecze często kończy ze zdobytą bramką. Tym razem może być podobnie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS
2,50
obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 23.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Port Vale – Arsenal: ostatnie wyniki

Jeszcze kilkanaście dni temu piłkarze Port Vale byli na kursie do spadku z League One. Ostatnie dwa mecze to jednak pokaz umiejętności i charakteru. Zespół ten pokonał najpierw Exeter, a następnie Mansfield. Dzięki temu wydostał się ze strefy spadkowej przynajmniej na chwilę.

Spotkanie zupełnie innej rangi w miniony weekend rozgrywał natomiast Arsenal. Kanonierzy mierzyli się z Manchesterem City, który zdominował ostatnią dekadę w angielskim futbolu. Zespół z Londynu uniknął porażki, ale też nie zdołał sięgnąć po pełną pulę. Mikel Arteta i spółka musieli zadowolić się punktem po remisie 1:1.

Port Vale – Arsenal: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy. Środowy bój Port Vale kontra Arsenal będzie zatem pierwszym takim meczem w historii.

Port Vale – Arsenal: kto awansuje?

Jak zakończy się mecz?

  • Awans Port Vale
  • Remis
  • Awans Arsenalu
  • Awans Port Vale
  • Remis
  • Awans Arsenalu

0 Votes

Port Vale – Arsenal: przewidywane składy

Port Vale: Gauci; Humphreys, Debrah, Heneghan; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers, Shorrock; Cole, Curtis

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli

Port Vale – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają gospodarzom wielkich szans na awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Współczynniki na wygraną Port Vale wahają się między 19.8 a nawet 25.00. Z kolei najwyższy kurs na triumf Arsenalu to 1.10.

Port Vale
Remis
Arsenal
25.0
10.0
1.10
19.0
9.50
1.10
21.0
8.80
1.09
19.8
9.25
1.09
25.0
10.0
1.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2025 18:16.

Port Vale – Arsenal: transmisja

Środowa potyczka odbędzie się na Vale Park. Rywalizacja nie będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie Port Vale – Arsenal będzie można zobaczyć tylko online, dzięki usłudze STS TV od godziny 21:00. Co zrobić, aby oglądać spotkanie? Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „ZAKŁADY LIVE” i wybrać rywalizację Port Vale – Arsenal.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.