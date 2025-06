PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Polska – Mołdawia: typy bukmacherskie

Dla reprezentacji Polski piątkowy mecz z Mołdawią ma być przetarciem przed spotkaniem z Finlandią w ramach eliminacji MŚ 2026. Biało-czerwoni na Stadionie Śląskim w Chorzowie będą chcieli również zrewanżować się za nieudane boje z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. Drużyna Michała Probierza, nawet grając bez Roberta Lewandowskiego, jest zdecydowanym faworytem tego spotkania i nie może sobie pozwolić na potknięcie. Porażka lub remis na pewno miałoby negatywny wpływ na morale i nastroje przed zdecydowanie ważniejszym meczem z Mołdawią.

Nie mam w tym przypadku wątpliwości i zdecydowanie stawiam na wygraną Polski.

Polska – Mołdawia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski w tym roku rozegrała dwa pierwsze spotkania w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-czerwoni odnieśli przed własną publicznością dwa zwycięstwa, pokonując 1:0 Litwę i 2:0 Maltę. W przyszłym tygodniu rozegrają kolejny mecz w walce o mundial, tym razem z wyżej notowaną Finlandią. Spotkanie z Mołdawią ma być dla polskiej drużyny przetarciem przed tym pojedynkiem.

Mołdawia również ma za sobą dwa mecze w eliminacjach. W marcu doznała jednak dwóch porażek u siebie. Najpierw wysoko 0:5 uległa Norwegii, a następnie musiała uznać wyższość Estonii (2:3). W ubiegłym roku odniosła kilka zwycięstw, ale były to mecze z drużynami z najniższej pułki – Andorą, San Marino, Maltą, Cyprem czy Kajmanami.

Polska – Mołdawia: historia

Do tej pory reprezentacje Polski i Mołdawii mierzyły się osiem razy. Bilans spotkań jest bardzo korzystny dla polskiego zespołu, który wygrał pięć meczów. Mołdawia ma na koncie jedną wygraną, a dwa mecze zakończyły się remisami. Ostatnie konfrontacje miały miejsce w ramach eliminacji do Euro 2024 i Biało-czerwoni nie wspominają ich najlepiej. W Kiszyniowie sensacyjnie 3:2 wygrała Mołdawia, natomiast mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończył się remisem 1:1.

Polska – Mołdawia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Polski

remisem

wygraną Mołdawii wygraną Polski 50%

remisem 42%

wygraną Mołdawii 8% 12+ Votes

Polska – Mołdawia: przewidywane składy

Wyjściowa jedenastka reprezentacji Polski na piątkowy mecz jest duża niewiadomą. Na pewno zabraknie w niej Roberta Lewandowskiego, który wspólnie z trenerem Michałem Probierzem podjął decyzję o opuszczeniu czerwcowego zgrupowania. W wyjściowej jedenastce prawdopodobnie znajdzie się miejsce dla żegnającego się z kadrą Kamila Grosickiego.

Michał Probierz w piątkowy wieczór może dać również szansę debiutu w kadrze niektórym piłkarzom. Szanse na to mają między innymi Bartosz Mrozek i Oskar Repka.

Polska: Bułka – Walukiewicz, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Szymański, Repka, Bogusz, Kamiński – Buksa, Piątek

Polska – Mołdawia: transmisja meczu

Towarzyski mecz Polska – Mołdawia rozegrany zostanie w piątek (6 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja meczu dostępna będzie na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Rywalizację skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

