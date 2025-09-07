Polska – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2025)

Reprezentacja Polski zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się 7 września 2025 roku o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sprawdź nasze typy bukmacherskie, kursy i przewidywania przed tym ważnym meczem Biało-Czerwonych.

Polska – Finlandia: typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski zremisowała ostatnio z Holandią (1:1) i w dobrych nastrojach przystępuje do meczu z Finlandią. Będzie to rewanż za czerwcową porażkę w Helsinkach (1:2). Tym razem Biało-Czerwoni zagrają u siebie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Finowie prezentują solidny futbol, oparty na kolektywie i skuteczności Joela Pohjanpalo. Ostatnio pokonali Polskę, ale też przegrali z Holandią i zremisowali na Litwie.

Faworytem są Polacy, którzy mają więcej jakości indywidualnej. Kursy jasno to pokazują – zwycięstwo gospodarzy 1.50, remis 4.04, wygrana Finlandii 6.79.

Mój typ na ten mecz: wygrana Polski. Biało-Czerwoni muszą wygrać, by utrzymać się w walce o awans, a atut własnego boiska i obecność Lewandowskiego powinny przechylić szalę.

Polska – Finlandia: ostatnie wyniki

Polska:

1:1 z Holandią (El. MŚ)

1:2 z Finlandią (El. MŚ)

2:0 z Maltą (El. MŚ)

1:0 z Litwą (El. MŚ)

1:2 ze Szkocją (LN)

Średnia bramek w 5 ostatnich meczach: 1.2 gola na mecz.

Finlandia:

2:1 z Polską (El. MŚ)

0:2 z Holandią (El. MŚ)

2:2 z Litwą (El. MŚ)

1:0 z Maltą (El. MŚ)

0:2 z Grecją (LN)

Średnia bramek w 5 ostatnich meczach: 1 gol na mecz.

Polska – Finlandia: historia

Bilans ostatnich bezpośrednich spotkań jest korzystny dla Polski:

10.06.2025: Finlandia – Polska 2:1

07.10.2020 Polska – Finlandia 5:1

26.03.2016 Polska – Finlandia 5:0

29.05.2010 Polska – Finlandia 0:0

02.02.2008 Finlandia – Polska 0:1

Polska – Finlandia: kursy bukmacherskie

Wygrana Polski – 1.50

Remis – 4.04

Wygrana Finlandii – 6.79

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – faworytem meczu jest Polska, która gra u siebie i ma większy potencjał ofensywny.

Polska – Finlandia: przewidywane składy

Polska (4-2-3-1):

Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński – Kamiński, Szymański, Zalewski – Lewandowski

Finlandia (4-4-2):

Joronen – Peltola, Uronen, Koski, Tenho – Kamara, Kairinen, Lod, Antman – Källman, Pohjanpalo

Polska – Finlandia: transmisja meczu

Spotkanie Polska – Finlandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się w niedzielę, 7 września o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport, a online na sport.tvp.pl.

