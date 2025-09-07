Polska – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2025)

Polska – Finlandia: typy bukmacherskie
Reprezentacja Polski zremisowała ostatnio z Holandią (1:1) i w dobrych nastrojach przystępuje do meczu z Finlandią. Będzie to rewanż za czerwcową porażkę w Helsinkach (1:2). Tym razem Biało-Czerwoni zagrają u siebie, na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Finowie prezentują solidny futbol, oparty na kolektywie i skuteczności Joela Pohjanpalo. Ostatnio pokonali Polskę, ale też przegrali z Holandią i zremisowali na Litwie.
Faworytem są Polacy, którzy mają więcej jakości indywidualnej. Kursy jasno to pokazują – zwycięstwo gospodarzy 1.50, remis 4.04, wygrana Finlandii 6.79.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mój typ na ten mecz: wygrana Polski. Biało-Czerwoni muszą wygrać, by utrzymać się w walce o awans, a atut własnego boiska i obecność Lewandowskiego powinny przechylić szalę.
Polska – Finlandia: ostatnie wyniki
Polska:
- 1:1 z Holandią (El. MŚ)
- 1:2 z Finlandią (El. MŚ)
- 2:0 z Maltą (El. MŚ)
- 1:0 z Litwą (El. MŚ)
- 1:2 ze Szkocją (LN)
Średnia bramek w 5 ostatnich meczach: 1.2 gola na mecz.
Finlandia:
- 2:1 z Polską (El. MŚ)
- 0:2 z Holandią (El. MŚ)
- 2:2 z Litwą (El. MŚ)
- 1:0 z Maltą (El. MŚ)
- 0:2 z Grecją (LN)
Średnia bramek w 5 ostatnich meczach: 1 gol na mecz.
Polska – Finlandia: historia
Bilans ostatnich bezpośrednich spotkań jest korzystny dla Polski:
- 10.06.2025: Finlandia – Polska 2:1
- 07.10.2020 Polska – Finlandia 5:1
- 26.03.2016 Polska – Finlandia 5:0
- 29.05.2010 Polska – Finlandia 0:0
- 02.02.2008 Finlandia – Polska 0:1
Polska – Finlandia: kursy bukmacherskie
- Wygrana Polski – 1.50
- Remis – 4.04
- Wygrana Finlandii – 6.79
Bukmacherzy nie mają wątpliwości – faworytem meczu jest Polska, która gra u siebie i ma większy potencjał ofensywny.
Polska – Finlandia: przewidywane składy
Polska (4-2-3-1):
Skorupski – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Slisz, Zieliński – Kamiński, Szymański, Zalewski – Lewandowski
Finlandia (4-4-2):
Joronen – Peltola, Uronen, Koski, Tenho – Kamara, Kairinen, Lod, Antman – Källman, Pohjanpalo
Polska – Finlandia: transmisja meczu
Spotkanie Polska – Finlandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 odbędzie się w niedzielę, 7 września o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport, a online na sport.tvp.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.