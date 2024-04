Polonia Warszawa – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2024)

Polonia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w stolicy już w piątek (19 kwietnia) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Kobusiński

Polonia Warszawa Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 16:17 .

Polonia – Zagłębie, typy bukmacherskie

Na inauguracje 28. kolejki Fortuna 1 Ligi zaplanowane są dwa spotkania. W jednym z nich Polonia Warszawa zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Będzie to starcia drużyn z dołu tabeli. “Czarne Koszule” bowiem znajdują się tuż nad strefą spadkową, natomiast podopieczni Marka Saganowskiego są czerwoną latarnią rozgrywek. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ oba zespoły mają o co grać. Ja spodziewam się wyrównanego meczu w stolicy, ale ostatecznie trzy punkty zgarną gospodarze. Mój typ: wygrana Polonii Warszawa

Polonia – Zagłębie, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa od jakiegoś czasu notuje dobrą passę. “Czarne Koszule” w pięciu ostatnich spotkaniach nie znaleźli pogromcy. Udało im się dwukrotnie zwyciężyć (1:0 z Resovią Rzeszów i 2:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała), a także zaliczyć trzy remisy (1:1 z Motorem Lublin, 2:2 z Wisłą Płock oraz 0:0 ze Zniczem Pruszków).

Zagłębie Sosnowiec natomiast prezentuje koszmarną formę. Pięć ostatnich spotkań tej drużyny zakończyło się czterema porażkami (0:4 z Lechią Gdańsk, 0:1 z Karwiną w meczu towarzyskim, 0:4 z GKS-em Katowice i 0:1 z Górnikiem Łęczna), a także jednym remisem (1:1 z Termaliką Nieciecza).

Polonia – Zagłębie, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą na początku października. Wówczas na obiekcie w Sosnowcu zwyciężyła Polonia Warszawa 2:0. Poprzednie starcia tych zespołów miały miejsce w sezonie 2006/07.

Polonia – Zagłębie, typy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem piątkowego starcia jest Polonia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Czarnych Koszul”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.87 – 1.92. Natomiast na zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec sięgają nawet 3.90. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Polonia – Zagłębie, kto wygra?

Polonia – Zagłębie, przewidywane składy

Polonia Warszawa: Lemanowicz – Okhronchuk, Grudniewski, Majsterek – Zawistowski, Koton, Piątek, Fadecki – Bajdur, Michalski – Kobusiński

Zagłębie Sosnowiec: Kos – Remy, Rozwandowicz, Szostek – Caliński, Janota, Polyarus, Matynia – Bonecki, Biliński, Wrzesiński

Polonia – Zagłębie, transmisja meczu

Spotkanie Polonii Warszawa z Zagłębiem Sosnowiec nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Początek rywalizacji w stolicy już w piątek, 19 kwietnia, o godzinie 18:00.

