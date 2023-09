Polonia Warszawa – Podbeskidzie: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

Polonia Warszawa – Podbeskidzie: zapowiedź

Przed nami bardzo ciekawie zapowiadające się starcie w ramach 10. kolejki Fortuna 1. ligi. Na stadion Polonii Warszawa przyjedzie Podbeskidzie Bielsko-Biała. “Górale” we wtorek pokonali w rozgrywkach Pucharu Polski zespół Pogoni Siedlce 3:1. Z kolei beniaminek zaplecza Ekstraklasy po dogrywce pokonał Skrę Częstochowa 3:2. Oba zespoły w lidze nie mogą pochwalić się jednak dobrymi wynikami. Niemniej nieco lepiej radzi sobie zespół z Bielska-Białej. Stąd też nasz typ na to spotkanie: Podbeskidzie wygra lub zremisuje.

Polonia Warszawa – Podbeskidzie: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w obu zespołach jest raczej dobra. Zarówno Podbeskidzie, jak i Polonia nie zgłaszają większych kłopotów wśród swoich piłkarzy.

Polonia Warszawa – Podbeskidzie: ostatnie wyniki

Polonia Warszawa miała bardzo trudny początek sezonu, z dwoma zwycięstwami, jednym remisem i sześcioma porażkami, zespół Rafała Smalca zajmuje 16. miejsce w tabeli Fortuna 1. ligi. Dopiero w ostatniej kolejce w meczu z Resovią udało się zainkasować jeden punkt po serii trzech porażek z rzędu. Słabe wyniki powodują, że coraz częściej mówi się o możliwych zmianach na ławce trenerskiej “Czarnych Koszul”.

Bielszczanie z kolei na swoim koncie mają jedno zwycięstwo, sześć remisów i dwie porażki. Tak duża liczba spotkań zakończonych podziałem punktów pozwala utrzymać się – nieznacznie, ale jednak – ponad kreską. Ostatnie spotkania “Górali” to jednak lepsza gra. W meczu z Termalicką zespół wyglądał dobrze na tle mocnego rywala. Zaś w rywalizacji z Górnikiem Łęczna, to ekipa Grzegorza Mokrego była zdecydowanie lepiej dysponowana.

Polonia Warszawa – Podbeskidzie: historia

Oba te zespoły przez ostatnie lata nie miały okazji rywalizować ze sobą zbyt często. Ostatni mecz to rok 2013 i spotkanie jeszcze w Ekstraklasie. Wtedy padł wynik 2:1 dla Polonii, która była wówczas gospodarzem. Z kolei ostatnie zwycięstwo TSP to rok 2008 i mecz w 1. lidze.

Polonia Warszawa – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są wyrównane. Faworytem jest jednak zespół z Bielska-Białej. Kurs na zwycięstwo ekipy Podbeskidzia oscyluje w graniach 2.50. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.20 – 3.40. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 3.00. Zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Polonia Warszawa – Podbeskidzie: przewidywane składy

Polonia: Kuchta, Kołodziejski, Grudniewski, Kowalski-Haberek, Biedrzycki, Okhronchuk, Koton, Zawistowski, Tomczyk, Kluska, Kobusiński.

Podbeskidzie: Lukać, Ziółkowski, Mikołajewski, Hlavica, Chlumecky, Jodłowiec, Misztal, Janota, Sitek, Bida, Abate

Transmisja spotkania

Pojedynek Polonii z Podbeskidziem będzie można oglądać online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania należy wykupić odpowiedni abonament. Spotkanie będzie także transmitowane w systemie PPV.

