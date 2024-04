PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, typy i przewidywania

Polonia Warszawa w spotkaniu zamykającym rywalizację w 26. kolejce Fortuna 1 Ligi na własnym stadionie podejmie Resovię Rzeszów. Obie ekipy sąsiadują w tabeli – Czarne Koszule z 23 punktami na koncie zajmują 16. miejsce, a Pasy mają 2 oczka więcej i są pozycję wyżej. To sprawia, że poniedziałkowy mecz może być kluczowy w kontekście walki o utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Liczę na ciekawe i otwarte widowisko. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o kontuzjach lub zawieszeniach zarówno w zespole gospodarzy, jak i drużynie gości. Sytuacja kadrowa nie wpłynie więc na wynik meczu.

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, ostatnie wyniki

Czarne Koszule w dwóch ostatnich ligowych kolejkach zgarnęły dwa punkty – bezbramkowo zremisowały ze Zniczem Pruszków i podzieliły się punktami z Wisłą Płock (2:2). Pasy w tym czasie dopisały do swojego dorobku tyle samo oczek – co prawda przegrały 2:3 z Górnikiem Łęczna, ale za to wygrały 4:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, historia

Dotychczas byliśmy świadkami tylko jednego spotkania pomiędzy tymi drużynami. W 9. kolejce obecnego sezonu Fortuna 1 Ligi padł remis 1:1.

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, przewidywane składy

Polonia: Lemanowicz – Grudniewski, Pleśnierowicz, Majsterek – Piątek, Zawistowski, Koton, Michalski – Fadecki, Kobusiński – Auzmendi

Resovia: Gliwa – Tomal, Osyra, Adamski – Zastavnyi, Kanach, Wasiluk, Urynowicz, Eizenchart – Łyszczarz, Muratović

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, kto wygra?

Polonia Warszawa – Resovia Rzeszów, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu przy Konwiktorskiej już w najbliższy poniedziałek, 8 kwietnia o godzinie 18:00.

