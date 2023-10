IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Pogoń – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin w sobotnim spotkaniu 13. kolejki rozgrywek Ekstraklasy podejmie Jagiellonię Białystok. To spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem zmierzy się ze sobą lider tabeli, a także siódma drużyna, która ma zdecydowanie większe aspiracje. Między “Portowcami” a “Jagą” jest dziewięć punktów różnicy. Ja spodziewam się zaciętej rywalizacji, w której jeden z bramkarzy wróci do domu z czystym kontem, mimo że obie ekipy ostatnio imponują skutecznością. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Pogoń – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin po dość kiepskim początku sezonu wreszcie wróciła na dobre ścieżki. Pięć ostatnich spotkań drużyny Jensa Gustafssona zakończyło się trzema zwycięstwami (5:1 z Cracovią, 5:0 z Lechem Poznań oraz 3:0 z Ruchem Chorzów), jednym remisem (0:0 z Piastem Gliwice) i jedną porażką (3:4 z Legią Warszawa).

Jagiellonia Białystok jest rewelacją rozgrywek Ekstraklasy i zasłużenie zajmuje fotel lidera. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca w ostatnich pięciu spotkaniach zdołała czterokrotnie wygrać (2:0 ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski, 2:0 z Legią Warszawa, 4:2 z Cracovią i 3:0 z Zagłębiem Lubin), a także raz zremisować (3:3 z Lechem Poznań).

Pogoń – Jagiellonia, historia

W ubiegłym sezonie drużyny spotkały się ze sobą dwukrotnie. W lipcu na własnym stadionie po wygraną sięgnął zespół Pogoni Szczecin (1:0), natomiast w rundzie rewanżowej Jagiellonia Białystok zdobyła trzy punkty (2:0). Wcześniejsze trzy starcia “Portowców” z “Jagą” kończyły się trzema zwycięstwami drużyny z województwa zachodniopomorskiego.

Pogoń – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania jest Pogoń Szczecin. To właśnie za zespołem Jensa Gustafssona będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.86 – 1.90, podczas gdy na zwycięstwo Jagiellonii Białystok sięgają nawet 4.00. Przy okazji tego starcia warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Pogoń – Jagiellonia, kto wygra?

Pogoń – Jagiellonia, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 21 João Gamboa 41 Pawel Stolarski 61 Kacper Smolinski 68 Danijel Loncar 70 Stanislaw Wawrzynowicz 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk Dusan Stojinovic 3 Bojan Nastic 5 Jesus Imaz Balleste 11 Tomasz Kupisz 18 Pawel Olszewski 19 Krzysztof Toporkiewicz 21 Milosz Matysik 32 Jakub Lewicki 36 Slawomir Abramowicz 50 Alan Rybak 51 Wojciech Laski 77 Kristoffer Normann Hansen 99 Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 4 Leo Borges 10 Luka Zahovic 17 Mariusz Fornalczyk 21 João Gamboa 41 Pawel Stolarski 61 Kacper Smolinski 68 Danijel Loncar 70 Stanislaw Wawrzynowicz 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk Dusan Stojinovic 3 Bojan Nastic 5 Jesus Imaz Balleste 11 Tomasz Kupisz 18 Pawel Olszewski 19 Krzysztof Toporkiewicz 21 Milosz Matysik 32 Jakub Lewicki 36 Slawomir Abramowicz 50 Alan Rybak 51 Wojciech Laski 77 Kristoffer Normann Hansen 99

Pogoń – Jagiellonia, transmisja meczu

Mecz Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok rozegrany zostanie w sobotę (28 października) o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane przez stacje CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. W internecie spotkanie na żywo będzie można zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

