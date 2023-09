Podbeskidzie - Górnik Łęczna, typy na mecz 9. kolejki pierwszej ligi. Niespodziewany lider tabeli uda się do Bielska. Początek piątkowego spotkania o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Podbeskidzie – Górnik, typy i przewidywania

Górnik Łęczna jest niespodziewanym liderem pierwszej ligi. Trzeba przyznać, że Ireneusz Mamrot świetnie ułożył swój zespół w szczególności w defensywie, bowiem na koncie ma on zaledwie cztery stracone bramki – najmniej w całej stawce. W piątek Górnik zmierzy się na wyjeździe z Podbeskidziem, które na starcie kampanii 2023/2024 zawodzi oczekiwania kibiców. Znajduje się tuż nad strefą spadkową, co w oczach wielu jest całkowitą kompromitacją. Ekipa z Bielska od trzech kolejek czeka na zwycięstwo. Trudno spodziewać się, aby była w stanie pokonać lidera. Nasz typ – wygrana Górnika Łęczna.

Podbeskidzie – Górnik, ostatnie wyniki

Podbeskidzie uzbierało dotychczas zaledwie osiem punktów. W poprzedniej kolejce zremisowało z Termalicą (2-2), a wcześniej podzieliło się punktami także z GKS-em Katowice (1-1). Ma także za sobą dotkliwą porażkę z Lechią Gdańsk (0-3). Wymagający terminarz nie może być jednak usprawiedliwieniem dla tak fatalnych wyników.

W Łęcznej nastroje są zupełnie inne, bowiem Górnik cieszy się serią pięciu kolejnych wygranych i fotelem lidera pierwszoligowej tabeli. W miniony weekend zespół Ireneusza Mamrota pokonał Resovię Rzeszów (3-1), a wcześniej ograł także Znicza Pruszków (1-0), Wisłę Płock (1-0) i Motor Lublin (1-0). Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa defensywy.

Podbeskidzie – Górnik, historia

Nie da się wskazać drużyny, która w ostatnich latach cieszyła się dużo lepszym bilansem w bezpośredniej rywalizacji. W minionym sezonie Podbeskidzie wygrało przed własną publicznością z Górnikiem Łęczna 1-0, natomiast na wyjeździe ekipa z Bielska zremisowała aż 3-3.

Podbeskidzie – Górnik, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, choć to Górnik jest liderem, za faworyta piątkowego meczu uznawane jest Podbeskidzie. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.94. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gości jest to nawet aż 3.80. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Podbeskidzie – Górnik, przewidywane składy

Podbeskidzie: Procek, Ziółkowski, Mikołajewski, Chlumecky, Tomasik, Jodłowiec, Kisiel, Janota, Bida, Abate, Banaszewski

Górnik: Gostomski, Zbozień, De Amo, Klemenz, Grabowski, Żyra, Deja, Gąska, Kryeziu, Starzyński, Podliński

Podbeskidzie – Górnik, kto wygra?

Podbeskidzie – Górnik, transmisja meczu

Piątkowy mecz 9. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Podbeskidziem a Górnikiem Łęczna rozpocznie się o godzinie. Nie będzie w telewizji transmisji z tego spotkania. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

