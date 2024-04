Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Tychy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. W nadchodzącym spotkaniu "Górale" przed własną publicznością zmierzą się z zespołem prowadzonym przez Dariusza Banasika. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Bielsku-Białej już we wtorek (23 kwietnia) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

Podbeskidzie Bielsko-Biała GKS Tychy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2024 03:09 .

Podbeskidzie – GKS tychy, typy bukmacherskie

Zmagania w 29. kolejce rozgrywek Fortuna 1 Ligi zainauguruje starcie drużyn z dwóch odległych końców tabeli. A mianowicie Podbeskidzie Bielsko-Biała przed własną publicznością zmierzy się z GKS-em Tychy. Drużyny mają całkiem inne cele na trwający sezon. “Górale” bowiem chcą utrzymać się w lidze, natomiast podopieczni Dariusza Banasika liczą na awans do Ekstraklasy. Mecz w Bielsku-Białej zapowiada się na jednostronny, choć wszyscy wiemy, że piłka na zapleczu polskiej elity rządzi się swoimi prawami. Ja jednak spodziewam się, że trzy punkty wrócą z zespołem gości do domu. Mój typ: wygrana GKS-u Tychy

Podbeskidzie – GKS Tychy, ostatnie wyniki

Podbeskidzie Bielsko-Biała nie może się pochwalić dobrym bilansem ostatnich spotkań. “Górale” w pięciu ostatnich meczach tylko raz sięgnęli po zwycięstwo (2:1 z Termaliką Nieciecza), zaliczyli jeden remis (2:2 ze Stalą Rzeszów), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z GKS-em Katowice, 0:2 z Górnikiem Łęczna i 1:2 z Polonią Warszawa).

GKS Tychy natomiast też ostatnio zaliczył zniżkę formy. Podopieczni Dariusza Banasika w pięciu ostatnich spotkaniach tylko raz wygrali (3:2 ze Zniczem Pruszków), zaliczyli jeden remis (1:1 z Motorem Lublin), a także ponieśli aż trzy porażki (2:5 z Górnikiem Zabrze w meczu towarzyskim, 0:1 z Wisłą Płock oraz 1:3 z Resovią Rzeszów).

Podbeskidzie – GKS Tychy, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec października. Wówczas w Tychach po zwycięstwo sięgnął miejscowy GKS, który pokonał Podbeskidzie aż 3:0. W ubiegłej kampanii po trzy punkty dwukrotnie sięgnął zespół z Bielska-Białej.

Podbeskidzie – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest drużyna GKS-u Tychy. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu prowadzonego przez Dariusza Banasika, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 2.50. Natomiast na zwycięstwo Podbeskidzia Bielsko-Białej oscylują w granicach 2.60 – 2.75. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Podbeskidzie – GKS Tychy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

wygraną GKS-u

Podbeskidzie – GKS Tychy, przewidywane składy

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Krzepisz – Willman, Senic, Martinaga, Tomasik – Kolenc, Mikołajewski – Sitek, Misztal, Banaszewski – Ilicic

GKS Tychy: Kikolski – Machowski, Teclaw, Nedic – Dijakovic, Zytek, Wojtuszek, Blachewicz – Rumin, Radecki – Ertlthaler

Podbeskidzie – GKS Tychy, transmisja meczu

Spotkanie Podbeskidzia Bielsko-Białej z GKS-em Tychy będzie transmitowane w polskiej telewizji wyłącznie na kanale Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji już we wtorek, 23 kwietnia, o godzinie 18:00.

