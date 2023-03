Piast - Górnik: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W jednym z piątkowych meczów 26. kolejki dojdzie do pojedynku dwóch drużyn zamieszanych w walkę o utrzymanie.

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Górnik Zabrze - Piast Gliwice

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Górnik Zabrze 2.05 3.30 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2023 14:14 .

Spis treści:

Piast – Górnik, typy i przewidywania

Derbowe spotkania zawsze rządzą się własnymi prawami i w tym wypadku także trudno wskazać wyraźnego faworyta. Więcej atutów po swojej stronie wydają się mieć gospodarze, ale zabrzanie zdają sobie sprawę, że porażka znacząco skomplikuje ich sytuację w walce o pozostanie.

Typ od bukmachera STS: wygrana Piasta

Piast Gliwice po raz ostatni z Górnikiem przegrał w 2008 roku, a od tamtej pory w lidze obie drużyny mierzyły się aż dziewięć razy. Gliwiczanie mogą się również pochwalić zdobyciem 10 punktów w ostatnich czterech ligowych kolejkach, a dodatkowo będą dysponować atutem własnego boiska. Wszystko to sprawia, że to drużyna Aleksandara Vukovicia wydaje się mieć większe szanse na wygraną. W STS kurs na takie zdarzenie to 2.00.

Typ od bukmachera Superbet: poniżej 2,5 bramki

Piast Gliwice w tym roku rozegrał osiem ligowych spotkań i tylko raz padły w nich więcej niż 2 bramki. W przypadku ośmiu tegorocznych występów Górnika Zabrze taka sytuacja miała miejsce tylko dwa razy. Biorąc również pod uwagę fakt, że mecz ten ma kluczowe znaczenie w walce o pozostanie w Ekstraklasie i z tego powodu można spodziewać się zachowawczej gry z obu stron, wielu goli w tym meczu nie należy się spodziewać.

Typ od bukmachera Betclic: Piast strzeli pierwszego gola

Piast Gliwice w pięciu z ostatnich siedmiu spotkań przed własną publicznością jako pierwszy wychodził na prowadzenie. Biorąc pod uwagę również inne atuty gospodarzy i historię pojedynków, taki scenariusz wydaje się całkiem realny również w piątkowy wieczór.

Piast – Górnik, ostatnie wyniki

Do piątkowego spotkania w Gliwicach w zdecydowanie lepszych nastrojach przystąpią piłkarze Piasta, co jest oczywiście efektem wyników uzyskiwanych przez nich w ostatnich tygodniach. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia jest niepokonana od czterech kolejek, a w tym czasie zapisała na swoje konto 10 punktów, odnosząc trzy zwycięstwa i notując jeden remis. Piast pozostawił w pokonanym polu Cracovię (2:0 u siebie), Stal Mielec (2:0 na wyjeździe) i Miedź Legnicę (1:0 na wyjeździe) oraz podzielił się punktami z Lechem Poznań (1:1 u siebie). Dzięki tym wynikom odskoczył od strefy spadkowej, nad którą jednak nadal ma tylko trzy punkty przewagi.

Górnik do piątkowego spotkania przystąpi z nowym-starym szkoleniowcem na pokładzie. Mimo zwycięstwa 3:2 w ostatnim meczu z Wisłą Płock, władze klubu postanowiły pożegnać się z Bartoschem Gaulem. Na trenerską ławkę zabrzańskiego klubu wrócił Jan Urban, któremu postawiono za cel uratowanie drużyny przed spadkiem z Ekstraklasy. Aktualnie Górnik plasuje się tuż nad strefą spadkową, mając nad nią tylko jeden punkt przewagi.

Piątkowe spotkanie będzie pojedynkiem drużyn, których wyniki u siebie (w przypadku Piasta) i na wyjeździe (w przypadku Górnika) pozostawiają wiele do życzenia. Gliwiczanie wygrali tylko jeden z dziewięciu ostatnich meczów przed własną publicznością, natomiast Górnik na terenie rywali wygrał tylko jeden z pięciu ostatnich spotkań. W pozostałych czterech schodził z boiska pokonany.

Piast – Górnik, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań przemawia na konto Piasta, który w starciach z Górnikiem jest niepokonany od dziewięciu pojedynków. Zabrzanie po raz ostatni drużynę z Gliwic pokonali w marcu 2018 roku. Od tamtej pory cztery ligowe konfrontacje zakończyły się wygranymi Piasta, natomiast pozostałe pięć podziałem punktów.

Remisem zakończył się również pierwszy pojedynek tych drużyn w tym sezonie, ale dostarczył kibicom wiele emocji. We wrześniowym meczu w Zabrzu padło aż sześć bramek, po trzy dla każdej z drużyn. Zdecydowanie bliżej zdobycia trzech punktów był Piast, ale Górnikowi udało się uratować remis w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry.

Piast – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na sukces w piątkowym meczu Piast – Górnik dają gospodarzom. Pokazują to kursy oferowane przez nich na ten mecz. Przy okazji tego pojedynku warto również skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który w swojej ofercie ma STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Piast Gliwice – Górnik Zabrze SUPERBET STS BETCLIC Piast 2.05 2.01 2.01 Remis 3.40 3.20 3.30 Górnik Zabrze 3.90 3.85 4.00

Piast – Górnik, kto wygra?

Piast – Górnik, przewidywane składy

Gospodarze do piątkowego spotkania powinni przystąpić w najsilniejszym zestawieniu. Tego nie można natomiast powiedzieć o drużynie Piasta. W jej szeregach zabraknie przede wszystkim pauzującego za kartki Patryka Dziczka.

Piast – Górnik, transmisja meczu

Mecz Piast Gliwice – Górnik Zabrze rozegrany zostanie w piątek (31 marca) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Skomentują go Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski.

Rywalizację w Derbach Śląska będzie można także śledzić za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł za miesiąc. To pozwala przez ten okres zaoszczędzić 30 zł.

