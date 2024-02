fot. PressFocus Na zdjęciu: Cracovia

Piast Gliwice Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2024 11:19 .

Piast – Cracovia, typy i przewidywania

Zbliżającą się kolejkę Ekstraklasy rozpocznie starcie drużyn, które mają dość wysokie ambicje, ale w tym sezonie stać je raczej tylko na walkę o utrzymanie. Piast Gliwice fatalnie rozpoczął rundę wiosenną, zaś Cracovia ma za sobą absolutnie beznadziejną jesień. Na ten moment wydaje się, że to Pasy są w lepszej formie, dlatego powinny być traktowane jako faworyt tej rywalizacji. Gliwiczanie byli z kolei bardzo blisko urwania punktu Rakowowi Częstochowa, lecz w samej końcówce meczu mistrzowie Polski okazali się niezwykle brutalni. W spotkaniu zespołów o podobnym poziomie można spodziewać się równej i zaciętej rywalizacji. Mój typ – obie drużyny strzelą.

STS 2.22 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Piast – Cracovia, ostatnie wyniki

Piast Gliwice rozpoczął rundę wiosenną od dwóch porażek. W minionej kolejce poległ z Rakowem Częstochowa 1-3, zaś wcześniej, takim samym rezultatem bramkowym, przegrał z Górnikiem Zabrze. Gliwiczanie spadli w ligowej tabeli na 12. miejsce, a nad strefą spadkową mają raptem trzy punkty przewagi.

Z przytupem zaczęła wiosnę Cracovia, która rozgromiła u siebie Radomiaka Radom aż 6-0. Wpływ na taki rezultat miała czerwona kartka dla jednego z piłkarzy rywali, pokazana już w drugiej minucie. Przed tygodniem Pasy zaliczyły natomiast remis z Zagłębiem Lubin. Ich sytuacja w tabeli nieco się poprawiła, gdyż odskoczyli od strefy spadkowej na cztery “oczka”.

Piast – Cracovia, historia

Poprzedni mecz tych drużyn był rozgrywany w 5. kolejce tego sezonu Ekstraklasy. W Krakowie padł remis 1-1. W pierwszej połowie prowadzenie Cracovii dał Benjamin Kallman, zaś do wyrównania doszło po dramatycznej końcówce. Piast strzelił bowiem swojego gola w ostatnich minutach doliczonego czasu gry. Jego autorem był Patryk Dziczek, który wykorzystał rzut karny. Na przestrzeni ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań lepiej radzili sobie gliwiczanie, którzy wygrywali trzykrotnie.

Piast – Cracovia, kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznawany jest przez bukmacherów Piast Gliwice, który przystąpi do niego jako gospodarz. Kurs na wygraną gliwiczan wynosi około 2.17. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Cracovii jest to nawet 3.90. Kurs na remis waha się natomiast między 3.00 a 3.10. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Piast – Cracovia, przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 9 Fabian Piasecki 14 Jakub Holubek 22 Tomasz Mokwa 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 44 Sergiy Krykun 96 Tihomir Kostadinov Mikkel Maigaard 2 Cornel Emilian Rapa 3 Andreas Skovgaard 5 Virgil Ghita 18 Takuto Oshima 23 Fabian Bzdyl 31 Lukas Hrosso 63 Filip Rozga 72 Bartlomiej Kolec 99 Szymon Doba

Piast – Cracovia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Piasta 40% Remis 0% Wygrana Cracovii 60% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Piasta

Remis

Wygrana Cracovii

Piast – Cracovia, transmisja meczu

Piątkowy mecz 22. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Cracovią rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia jej w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.