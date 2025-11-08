Parma Calcio – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Parma Calcio - AC Milan: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (8 listopada) o godzinie 20:45.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers

Parma – Milan, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Zespoły w tej części kampanii są w zupełnie innej sytuacji. Podopieczni Massimiliano Allegriego poważnie liczą się w walce o Scudetto. Gospodarze natomiast są w ciągłej budowie i muszą się oglądać za plecy, ponieważ zagląda im w oczy widmo spadku ligi. Rywalizacji na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotnim meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Parma – Milan, ostatnie wyniki

Parma Calcio znajduje się w bardzo słabej sytuacji. Gospodarze sobotniego starcia w swoich ostatnich pięciu meczach zaliczyli dwa remisy (0:0 z Genoą oraz 0:0 z Como), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Lecce, 1:2 z AS Romą i 1:3 z Bologną).

AC Milan natomiast prezentuje solidną formę. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Fiorentiną oraz 1:0 z AS Romą), a także zanotowali trzy remisy (0:0 z Juventusem, 2:2 z Pisą i 1:1 z Atalantą Bergamo).

Parma – Milan, historia

Rywalizacja AC Milanu z Parmą ma długą i barwną historię, szczególnie intensywną w latach 90., gdy oba kluby należały do czołówki Serie A. Mecze między Rossonerimi a Crociatimi często obfitowały w emocje i zwroty akcji. W poprzednim sezonie jesienią triumfowali Crociati, wygrywając 2:1 po znakomitym występie na własnym stadionie. W rewanżu jednak lepsi okazali się już Rossoneri, którzy zwyciężyli 3:2.

Parma – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 5.90.

Parma Calcio 1913 AC Milan 5.90 3.90 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2025 11:18 .

Parma – Milan, kto wygra?

Parma – Milan, przewidywane składy

Parma Calcio 1913 Carlos Cuesta AC Milan Massimiliano Allegri Parma Calcio 1913 Carlos Cuesta 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 31 Suzuki 15 Prato 3 N’Diaye 5 Valenti 27 Britschgi 10 Bernabe 16 Keita 22 Sørensen 23 Hernani 32 Cutrone 9 Pellegrino 10 Leão 18 Nkunku 33 Bartesaghi 4 Ricci 14 Modric 19 Fofana 56 Saelemaekers 31 Pavlović 46 Gabbia 23 Tomori 16 Maignan 31 Suzuki 15 Prato 3 N’Diaye 5 Valenti 27 Britschgi 10 Bernabe 16 Keita 22 Sørensen 23 Hernani 32 Cutrone 9 Pellegrino 10 Leão 18 Nkunku 33 Bartesaghi 4 Ricci 14 Modric 19 Fofana 56 Saelemaekers 31 Pavlović 46 Gabbia 23 Tomori 16 Maignan 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład AC Milan Massimiliano Allegri Rezerwowi 7 Adrian Benedyczak 14 Emanuele Valeri 18 Mathias Fjörtoft Lövik 19 Tjas Begic 25 Benjamin Cremaschi 30 Milan Djurić 37 Mariano Troilo 40 Edoardo Corvi 63 Nicolas Trabucchi 65 Elia Plicco 66 Filippo Rinaldi 99 Alessandro Cardinali 1 Pietro Terracciano 2 Pervis Estupinan 5 Koni De Winter 8 Ruben Loftus-Cheek 24 Zachary Athekame 27 David Odogu 30 Ardon Jashari 37 Matteo Pittarella 38 Alex Castiello 11 Christian Pulisic

Parma – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Parma Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

