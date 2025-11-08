Parma Calcio – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

11:27, 8. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Parma Calcio - AC Milan: typy i kursy na mecz 11. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (8 listopada) o godzinie 20:45.

Alexis Saelemaekers
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers

Parma – Milan, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Zespoły w tej części kampanii są w zupełnie innej sytuacji. Podopieczni Massimiliano Allegriego poważnie liczą się w walce o Scudetto. Gospodarze natomiast są w ciągłej budowie i muszą się oglądać za plecy, ponieważ zagląda im w oczy widmo spadku ligi. Rywalizacji na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w sobotnim meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.77
obie drużyny strzelą gola – nie
Zagraj!
*Kursy z 08.11.2025 10⁚40 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Parma – Milan, ostatnie wyniki

Parma Calcio znajduje się w bardzo słabej sytuacji. Gospodarze sobotniego starcia w swoich ostatnich pięciu meczach zaliczyli dwa remisy (0:0 z Genoą oraz 0:0 z Como), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Lecce, 1:2 z AS Romą i 1:3 z Bologną).

AC Milan natomiast prezentuje solidną formę. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Fiorentiną oraz 1:0 z AS Romą), a także zanotowali trzy remisy (0:0 z Juventusem, 2:2 z Pisą i 1:1 z Atalantą Bergamo).

Parma – Milan, historia

Rywalizacja AC Milanu z Parmą ma długą i barwną historię, szczególnie intensywną w latach 90., gdy oba kluby należały do czołówki Serie A. Mecze między Rossonerimi a Crociatimi często obfitowały w emocje i zwroty akcji. W poprzednim sezonie jesienią triumfowali Crociati, wygrywając 2:1 po znakomitym występie na własnym stadionie. W rewanżu jednak lepsi okazali się już Rossoneri, którzy zwyciężyli 3:2.

Parma – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 5.90.

Parma Calcio 1913
AC Milan
5.90
3.90
1.57
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2025 11:18.

Parma – Milan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

0 Votes

Parma – Milan, przewidywane składy

Parma – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Parma Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

