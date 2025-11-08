Parma Calcio – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Parma – Milan, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Parmą Calcio. Zespoły w tej części kampanii są w zupełnie innej sytuacji. Podopieczni Massimiliano Allegriego poważnie liczą się w walce o Scudetto. Gospodarze natomiast są w ciągłej budowie i muszą się oglądać za plecy, ponieważ zagląda im w oczy widmo spadku ligi. Rywalizacji na Stadio Ennio Tardini zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Ja uważam, że w sobotnim meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie
Parma – Milan, ostatnie wyniki
Parma Calcio znajduje się w bardzo słabej sytuacji. Gospodarze sobotniego starcia w swoich ostatnich pięciu meczach zaliczyli dwa remisy (0:0 z Genoą oraz 0:0 z Como), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Lecce, 1:2 z AS Romą i 1:3 z Bologną).
AC Milan natomiast prezentuje solidną formę. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Fiorentiną oraz 1:0 z AS Romą), a także zanotowali trzy remisy (0:0 z Juventusem, 2:2 z Pisą i 1:1 z Atalantą Bergamo).
Parma – Milan, historia
Rywalizacja AC Milanu z Parmą ma długą i barwną historię, szczególnie intensywną w latach 90., gdy oba kluby należały do czołówki Serie A. Mecze między Rossonerimi a Crociatimi często obfitowały w emocje i zwroty akcji. W poprzednim sezonie jesienią triumfowali Crociati, wygrywając 2:1 po znakomitym występie na własnym stadionie. W rewanżu jednak lepsi okazali się już Rossoneri, którzy zwyciężyli 3:2.
Parma – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną mediolańczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.57. W przypadku zwycięstwa Parmy natomiast sięga nawet 5.90.
Parma – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Parmy
- remisem
- wygraną Milanu
0 Votes
Parma – Milan, przewidywane składy
|7Adrian Benedyczak
|14Emanuele Valeri
|18Mathias Fjörtoft Lövik
|19Tjas Begic
|25Benjamin Cremaschi
|30Milan Djurić
|37Mariano Troilo
|40Edoardo Corvi
|63Nicolas Trabucchi
|65Elia Plicco
|66Filippo Rinaldi
|99Alessandro Cardinali
|1Pietro Terracciano
|2Pervis Estupinan
|5Koni De Winter
|8Ruben Loftus-Cheek
|24Zachary Athekame
|27David Odogu
|30Ardon Jashari
|37Matteo Pittarella
|38Alex Castiello
|11Christian Pulisic
Parma – Milan, transmisja meczu
Spotkanie Parma Calcio – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.