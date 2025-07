Novi Pazar – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (24.07.2025)

Novi Pazar - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. W czwartek Duma Podlasia zagra pierwsze spotkanie w drodze po awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Sprawdź typy na mecz Novi Pazar - Jagiellonia.

PressFocus Na zdjęciu: Dimitris Rallis

Novi Pazar – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Mimo niespodziewanej porażki w miniony weekend Jagiellonia Białystok będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu z Novi Pazar. Natomiast ze względu na fakt, że pierwsze spotkanie rozegrają na wyjeździe, proponuje nieco bezpieczniejszy zakład niż czyste zwycięstwo. Moim zdaniem warto rozważyć typ, że Duma Podlasia wygra bądź zremisuje, a w meczu padnie poniżej 3.5 goli.

Superbet 1.69 X2 i poniżej 3.5 goli Zagraj!

Kurs 150.00 na gola Jagiellonii z Novi Pazar

Przy okazji czwartkowego spotkania możesz skorzystać z bardzo ciekawej promocji w Superbet. Bukmacher oferuje bowiem kurs 150.00 na gola Jagiellonii. Do zgarnięcia jest bonus o wartości 300 zł. Oto co trzeba zrobić, aby go zdobyć:

Zarejestruj tutaj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL i akceptując zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta kupon pojedynczy obejmujący typ na gola Jagiellonii w meczu z Novi Pazar Jeżeli Jagiellonia zdobędzie bramkę, otrzymasz od Superbet bonus 300 zł.

Novi Pazar – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Drużyna z Serbii, czyli Novi Pazar dopiero po raz pierwszy rozegra oficjalne spotkanie w sezonie. Do tej pory mieli okazje zagrać tylko i wyłącznie mecze kontrolne. Ich wyniki nie powalają, ponieważ w pięciu spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo, dwukrotnie remisowali i dwa razy przegrali. Wygraną mogli świętować w starciu z Sarajewem (4:3), zaś remisem zakończyli rywalizację z Mladostat (1:1) i Sloga Doboj (2:2). Z kolei porażka przydarzyła się w meczach z Sp. Subotica (1:2) i Radnik Bijeljina (1:2).

Jagiellonia Białystok rozpoczęła sezon 2025/2026 od dotkliwej porażki z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Przed własną publicznością białostoczanie przegrali z Bruk-Betem Nieciecza aż (0:4). Słabo zaprezentowali się również w sparingach, gdzie odnieśli tylko jedno z czterech zwycięstw. Na start przygotowań wygrali jedynie z Górnikiem Łęczna (2:0). Resztę spotkań przegrali z Teplicami (0:1). Zagłębiem Lubin (0:1) i Widzewem Łódź (1:7). W Serbii powalczą więc o pierwsze zwycięstwo w nowej kampanii.

Novi Pazar – Jagiellonia: historia

Brak bezpośrednich meczów Novi Pazar – Jagiellonia Białystok.

Novi Pazar – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem czwartkowego meczu Novi Pazar – Jagiellonia Białystok będzie drużyna z Polski. U każdego z operatorów kurs na wygraną Dumy Podlasia jest zdecydowanie niższy, bowiem wynosi ok. 1.80. Z kolei współczynnik na wygraną gospodarzy oszacowano na poziomie ok. 4.00. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem, można postawić po kursie ok. 3.95.

Novi Pazar – Jagiellonia: przewidywane składy

Novi Pazar: Samcović – Hadzimujović, Backuja, Bruncević, Miletić – Cisse, Alić – Davidović, Ljajić, Togbe – Opara

Jagiellonia: Abramowicz – Wdowik, Kobayashi, Stojinović, Wojtuszek – Romanczuk – Pietuszewski, Imaz, Drachal, Pozo – Pululu

Novi Pazar – Jagiellonia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Novi Pazar

Remis

Jagiellonia Białystok Novi Pazar

Remis

Jagiellonia Białystok 0 Votes

Novi Pazar – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Novi Pazar – Jagiellonia odbędzie się w czwartek (24 lipca) o godzinie 19:00 na Gradski Stadion. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 1, a także w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go. Zawody poprowadzi sędzia Matthew De Gabriele z Malty.

