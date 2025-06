Niemcy – Francja: typy, kursy, składy (08.06.2025)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Niemcy – Francja: typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec zmierzy się w niedzielę (8 czerwca) z Francją w meczu o 3. miejsce w Lidze Narodów. Podopieczni Juliana Nagelsmanna odpadli w półfinale po porażce z Portugalią, mimo że to pierwsi objęli prowadzenie za sprawą trafienia Floriana Wirtza. W końcówce meczu Niemcy oddali inicjatywę, co bezlitośnie wykorzystali rywale, odwracając losy spotkania i zapewniając sobie finałowy pojedynek z Hiszpanią.

Trójkolorowi również nie zdołali awansować do finału, ulegając Hiszpanom, jednak końcówka spotkania pokazała ich ofensywny potencjał i skuteczność. Obie drużyny mają coś do udowodnienia, co zapowiada emocjonujące widowisko. Spodziewam się otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji bramkowych. Moim zdaniem warto rozważyć zakład na powyżej 3.5 gola.

Niemcy – Francja: ostatnie wyniki

W minioną środę niemiecka kadra musiała przełknąć gorycz porażki na własnym terenie. W półfinale Ligi Narodów, rozegranym w Monachium, lepsza okazała się Portugalia (1:2). Niemcy objęli prowadzenie w 54. minucie po trafieniu Floriana Wirtza, ale rywale szybko odpowiedzieli. W ciągu zaledwie pięciu minut Portugalczycy odrobili straty, a gole Francisco Conceicao i Cristiano Ronaldo zapewniły im awans do finału.

Dla niemieckiej kadry był to drugi poważny sprawdzian w tych rozgrywkach. Wcześniej podopieczni Juliana Nagelsmanna zremisowali z Włochami (3:3), a w marcowym starciu pokonali ich (2:1). Na koncie mają również remis z Węgrami (1:1) oraz efektowne zwycięstwo nad Bośnią i Hercegowiną (7:0).

Trójkolorowi w tym tygodniu ulegli Hiszpanii (4:5) w niezwykle emocjonującym półfinale LN. Choć wynik sugeruje wyrównane starcie, przebieg meczu był zupełnie inny. Do 55. minuty Francuzi przegrywali aż czterema bramkami, a dopiero imponujący zryw w końcówce pozwolił zmniejszyć rozmiary porażki. We wcześniejszej fazie rozgrywek drużyna Didiera Deschampsa pokonała Chorwację. Po wyrównanym dwumeczu zwycięstwo zapewniła sobie dopiero w serii rzutów karnych, czym zagwarantowała sobie miejsce w półfinale.

Niemcy – Francja: historia

W ciągu ostatnich dwóch lat Niemcy i Francja dwukrotnie mierzyły się w meczach towarzyskich. W ubiegłym roku nasi zachodni sąsiedzi pokonali Trójkolorowych (2;0) w Lyonie, a wcześniejsze spotkanie, rozegrane dwa lata temu, również zakończyło się ich zwycięstwem. Ostatni pojedynek o stawkę między tymi drużynami miał miejsce podczas Euro 2020. Wówczas, w fazie grupowej, lepsza okazała się Francja, która wygrała (1:0) po samobójczym trafieniu Matsa Hummelsa.

Niemcy – Francja: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pokazują faworyta niedzielnej rywalizacji w Stuttgarcie. Jeśli rozważasz typ na wygraną Niemców, to takie kursy oscylują granicach 2.35-2.37. Triumf Francuzów na niemieckiej ziemi można zaś obstawić z kursem około 2.75.

Niemcy – Francja: kto wygra?

Kto wygra mecz? Niemcy

Remis

Francja Niemcy

Remis

Francja 0 Votes

Niemcy – Francja: przewidywane składy

Niemcy Julian Nagelsmann Francja Didier Deschamps Niemcy Julian Nagelsmann 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Stegen 2 Anton 4 Tah 3 Koch 6 Kimmich 25 Pavlovic 8 Goretzka 18 Mittelstädt 19 Sane 17 Wirtz 11 Woltemade 10 Mbappe 24 Doue 11 Olise 7 Dembele 14 Rabiot 13 Koné 22 Hernandez 5 Lenglet 15 Konate 19 Kalulu 16 Maignan 1 Stegen 2 Anton 4 Tah 3 Koch 6 Kimmich 25 Pavlovic 8 Goretzka 18 Mittelstädt 19 Sane 17 Wirtz 11 Woltemade 10 Mbappe 24 Doue 11 Olise 7 Dembele 14 Rabiot 13 Koné 22 Hernandez 5 Lenglet 15 Konate 19 Kalulu 16 Maignan 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Francja Didier Deschamps Rezerwowi 5 Pascal Groß 7 Felix Nmecha 9 Niclas Füllkrug 12 Oliver Baumann 13 Deniz Undav 14 Karim Adeyemi 15 Thilo Kehrer 20 Serge Gnabry 21 Robin Gosens 22 David Raum 22 David Raum 23 Robert Andrich 24 Alexander Nubel 26 Tom Bischof 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Lucas Digne 4 Loic Bade 6 Matteo Guendouzi 9 Marcus Thuram 12 Randal Kolo Muani 17 Malo Gusto 18 Warren Zaire-Emery 20 Bradley Barcola 21 Lucas Hernandez 23 Lucas Chevalier 25 Rayan Cherki 8 Aurelien Tchouameni

Niemcy – Francja: transmisja meczu

Niemcy – Francja to mecz o 3. miejsce w Lidze Narodów i odbędzie się w niedzielę, 8 czerwca, o godzinie 15:00 w Stuttgarcie. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP Sport, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie również dostępny na stronie sport.tvp.pl i Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.