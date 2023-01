Napoli – Cremonese: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Napoli – Cremonese: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. Świetnie spisująca się w tym sezonie ekipa z Neapolu nie powinna mieć żadnych problemów z wywalczeniem awansu do ćwierćfinału Coppa Italia. Wtorkowe spotkanie będzie pojedynkiem lidera Serie A z ostatnią drużyną ligowej tabeli.

Napoli – Cremonese, typy i przewidywania

Napoli jest w doskonałej formie i nie powinno mieć żadnych problemów z wywalczeniem awansu do ćwierćfinału, nawet jeżeli we wtorkowy wieczór na murawie pojawi się kilku dublerów. Kursy na wygraną jedenastki z Neapolu nie są zachęcające, ale naszym zdaniem drużyna Luciano Spallettiego odniesie okazały zwycięstwo. Stawiamy, że przynajmniej różnicą dwóch goli. Nasz typ: wygrana Napoli (handicap -1,5)

Napoli – Cremonese, sytuacja kadrowa

W składzie Napoli na wtorkowe spotkanie trenera Luciano Spalletti z pewnością dokona kilku roszad w wyjściowej jedenastce. Jednym z zawodników, którzy mogą wystąpić od pierwszej minuty jest wypożyczony z Sampdorii Genua Bartosz Bereszyński. Szansę gry od początku powinni otrzymać także Eljif Elmas, Mathias Olivera, Amir Rrahmani i Giovanni Simeone.

W zespole Cremonese po raz kolejny zabraknie kontuzjowanego Vlada Chirichesa, ale do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie Leonardo Sernicola, który w ostatnim ligowym meczu nie zagrał z powodu zawieszenia.

Napoli – Cremonese, ostatnie wyniki

We wtorkowy wieczór na Stadio Diego Maradona zmierzy się ze sobą zespół, który w tym sezonie doznał tylko jednej porażki w lidze i jest głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Włoch, z zespołem, który nie odniósł ani jednego zwycięstwa i zmierza ku powrotowi do Serie B.

Napoli 2023 rok rozpoczęło od wyjazdowej porażki 0:1 z Interem Mediolan, ale w kolejnych dwóch spotkaniach potwierdziło, że był to tylko wypadek przy pracy. Drużyna Luciano Spallettiego najpierw pokonała na wyjeździe 2:0 Sampdorię Genua, a w ostatni weekend w ligowym hicie rozgromiła 5:1 Juventus.

Tymczasem Cremonese przegrało wszystkie trzy tegoroczne mecze. W pokonanym polu zostawiały je kolejno drużyny Juventusu (0:1), Hellas Werona (0:2) i Monzy (2:3).

Napoli – Cremonese, historia

Obie drużyny miały już okazję mierzyć się w tym sezonie w ligowym spotkaniu. 9 października ubiegłego roku spotkały się Stadio Giovanni Zini w Cremonie. W roli zdecydowanego faworyta przystąpiło do niego Napoli i nie zawiodło oczekiwań. Aktualny lider Serie A wygrał 4:1, choć dwie bramki zdobył w doliczonym czasie gry. Trafienia dla Napoli zaliczyli Politano, Simeone, Lozano i Olivera. Jedynego gola dla Cremonese zdobył Dessers.

Napoli – Cremonese, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy stawiają w tym meczu Napoli w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.26. Przy okazji tego meczu można skorzystać z zakładu bez ryzyka 100 zł, który oferuje STS. Otrzymacie go rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL.

Napoli – Cremonese, przewidywane składy

Napoli: Sirigu – Bereszyński, Jesus, Rrahmani, Olivera – Demme, Ndombele – Lozano, Raspadori, Elmas – Simeone

Cremonese: Carnesecchi – Hendry, Lochoshvili, Ferrari – Sernicola, Ascacibar, Meite, Castagnetti, Valeri – Buonaiuto; Ciofa

Napoli – Cremonese, transmisja meczu

Spotkanie Napoli – Cremonese rozegrane zostanie we wtorek (17 stycznia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Zupełnie za darmo mecz obejrzymy dzięki usłudze STS TV, do której dostęp bezpłatnie mają wszyscy klienci bukmachera STS. Aby uzyskać taki dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać w ciągu 24 godzin przed meczem dowolny zakład.

