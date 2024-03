Montpellier – PSG: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Montpellier – PSG, typy i przewidywania

Montpellier w niedzielę wieczorem na własnym stadionie zmierzy się z PSG w meczu 26. kolejki Ligue 1. Paryżanie grają obecnie na trzech frontach – w lidze, Pucharze Francji oraz Lidze Mistrzów. Zapas dziesięciu oczek nad drugim w tabeli Brestem pozwala jednak drużynie Luisa Enrique na pewien komfort. Zespół La Paillade z kolei musi walczyć o utrzymanie, ponieważ ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Paris Saint-Germain wywiąże się z roli faworyta?

PSG prowadziło ze swoimi rywalami po pierwszej połowie w 10 z ostatnich 15 meczów. Mój typ: PSG wygra pierwszą połowę.

Montpellier – PSG, sytuacja kadrowa

Montpellier Zawodnik Powrót Axel Gueguin Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Koniec marca 2024 Sergio Rico Uraz głowy Początek kwietnia 2024 Milan Skriniar Uraz kostki Koniec marca 2024 Layvin Kurzawa Kontuzja pleców Koniec marca 2024 Marco Asensio Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 Marquinhos Uraz ścięgna Achillesa Kilka tygodni

Montpellier – PSG, ostatnie wyniki

Montpellier w dwóch poprzednich kolejkach Ligue 1 dopisało do swojego dorobku cztery punkty – 2:1 z Niceą oraz 2:2 ze Strasbourgiem. PSG ostatnio awansowało do półfinału Pucharu Francji po tym, jak w ćwierćfinale pokonało Niceę 3:1. W lidze natomiast zremisowało 2:2 ze Stade Reims.

Montpellier – PSG, historia

Powiedzieć, że PSG dominuje nad Montpellier w bezpośredniej rywalizacji, to nic nie powiedzieć. Paryżanie wygrali bowiem wszystkie pięć ostatnich spotkań przeciwko Niebiesko-Pomarańczowym.

Montpellier – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Montpellier wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo PSG to mniej więcej 1.55. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Montpellier – PSG, przewidywane składy

Montpellier Michel Der Zakarian 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Montpellier Michel Der Zakarian 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 6 Christopher Jullien 8 Akor Adams 16 Dimitry Bertaud 18 Léo Leroy 22 Khalil Fayad 23 Yann Karamoh 29 Enzo Tchato 35 Lucas Mincarelli 70 Tanguy Coulibaly 1 Keylor Navas 8 Fabian Ruiz 10 Ousmane Dembélé 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 35 Lucas Beraldo 41 Senny Mayulu

Montpellier – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Montpellier 0% remisem 0% zwycięstwem PSG 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Montpellier

remisem

zwycięstwem PSG

Montpellier – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 3. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stade de la Mosson już w najbliższą niedzielę, 17 marca o godzinie 20:45.

