Marsylia – Benfica: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2024)

Marsylia – Benfica, typy i przewidywania

Benfica zaczęła przygodę w europejskich pucharach w Lidze Mistrzów, a po zajęciu trzeciego miejsca w grupie została zdegradowana do Ligi Europy. Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych jest na dobrej drodze, aby znaleźć się wśród czterech najlepszych drużyn rozgrywek. Portugalczycy przed własną publicznością ograli bowiem Marsylię 2-1, a w czwartek czeka ich podróż do Francji, gdzie powalczą o awans. Marsylia ma na swoim koncie pięć kolejnych porażek, co jest serią wręcz skandaliczną. Wobec mizernej dyspozycji piłkarzy francuskiej drużyny, faworytem jest oczywiście Benfica.

Zawodnicy Benfiki nie mają już praktycznie szans na krajowe mistrzostwo, więc triumf w Lidze Europy powinni traktować priorytetowo. W rywalizacji z Marsylią mają wiele argumentów po swojej stronie, a jednym z nich jest oczywiście forma na boisku. Mój typ – wygrana Benfiki.

Marsylia – Benfica, ostatnie wyniki

Marsylia ma na koncie pięć kolejnych przegranych. W minionym tygodniu poległa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Benficą 1-2. Po tym spotkaniu nie grała w lidze, więc miała więcej czasu, aby dojść do siebie i przygotować się do czwartkowego rewanżu. Przed starciem z Benficą Marsylia przegrała natomiast z Lille (1-3), PSG (0-2) oraz Rennes (0-2). Bardzo słaba seria przyczyniła się do spadku w ligowej tabeli na aż dziewiątą lokatę. Marsylia wywalczyła awans do ćwierćfinału Ligi Europy po zwycięskim dwumeczu z Villarrealem (4-0, 1-3).

Benfica w ostatnich dziewięciu meczach zaliczyła tylko jedną porażkę. Była ona jednak bardzo brutalna w skutkach, bowiem zero punktów w rywalizacji ze Sportingiem pozwoliło odskoczyć przeciwnikowi, który jest już o krok od mistrzowskiego tytułu. Po wygranym spotkaniu z Marsylią (2-1) Benfica mierzyła się w lidze z Moreirense, które zdołała ograć aż 3-0.

Marsylia – Benfica, historia

Nie licząc zeszłotygodniowego meczu, po raz ostatni te drużyny grały ze sobą o stawkę w 2010 roku. Miało to wówczas miejsce w ramach 1/8 finału Ligi Europy. Po wyrównanym dwumeczu awans do ćwierćfinału wywalczyła Benfica. W 2012, 2014 oraz 2021 roku Marsylia i Benfica mierzyły się ze sobą w ramach zmagań towarzyskich.

Marsylia – Benfica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta czwartkowego meczu. Kurs na zwycięstwo Marsylii wynosi najczęściej 2.40. W przypadku ewentualnej wygranej Benfiki jest to nawet 2.87. Kurs na remis waha się z kolei między 3.50 a 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Należy go wpisać podczas rejestracji nowego konta.

Marsylia – Benfica, przewidywane składy

Marsylia: Lopez, Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin, Henrique, Kondogbia, Veretout, Harit, Moumbagna, Aubameyang

Benfica: Trubin, Bah, Silva, Otamendi, Aursnes, Neves, Florentino, Di Maria, Rafa, Neres, Tengstedt

Marsylia – Benfica, transmisja

Czwartkowy mecz 1/4 finału Ligi Europy między Marsylią a Benficą rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie Viaplay.

