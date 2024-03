Manchester United – Everton: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2024)

Manchester United - Everton: typy, kursy, zapowiedź. Manchester United nadal wierzy, że może zająć czwarte miejsce na koniec sezonu Premier League, jednak strata do Aston Villi jest dość spora. Czerwone Diabły nie mogą pozwolić sobie na wpadkę w pojedynku z Evertonem. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:30.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United Everton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 08:37 .

Manchester United – Everton, typy i przewidywania

Manchester United musi to spotkanie po prostu wygrać. Czerwone Diabły będą chciały zrewanżować się za zeszłotygodniową porażkę w derbach z City 1:3. Ponadto wciąż walczą o czwarte miejsce na koniec sezonu, choć ich szanse na to nieustannie maleją. Oprócz tego Everton nie wygrał żadnego z ostatnich siedmiu meczów odnosząc tylko jedno zwycięstwo w obecnym roku kalendarzowym. Mój typ: zwycięstwo Manchesteru United – TAK.

STS 1,86 Zwycięstwo Manchesteru United Odwiedź STS

Manchester United – Everton, sytuacja kadrowa

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Kilka dni Mason Mount Kontuzja łydki Kilka dni Anthony Martial Uraz pachwiny Koniec marca 2024 Raphael Varane Choroba Niepewny Aaron Wan-Bissaka Uraz nogi Połowa marca 2024 Lisandro Martínez Zwichnięcie kolana Połowa marca 2024 Luke Shaw Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Rasmus Højlund Uraz mięśnia Połowa marca 2024 Harry Maguire Nieznany Kilka dni Jonny Evans Stłuczenie Niepewny Marcus Rashford Stłuczenie Niepewny Sofyan Amrabat Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Arnaut Danjuma Groeneveld Uraz nogi Połowa marca 2024 Idrissa Gueye Uraz pachwiny Niepewny

Manchester United – Everton, ostatnie wyniki

Manchester United przed tygodniem dostał lekcję futbolu od Manchesteru City, który wygrał 3:1. Wcześniej jednak Czerwone Diabły wygrały aż sześć z siedmiu meczów przegrywając tylko raz w rywalizacji z Fulham. Everton z kolei pozostaje bez wygranej od siedmiu spotkań, a bilans The Toffees w tym czasie to cztery remisy i trzy porażki. Ostatni raz wygrali 17 stycznia z Crystal Palace. Było to ich jedyne zwycięstwo w tym roku kalendarzowym.

Manchester United – Everton, historia

Bezpośrednie rywalizacje w ostatnim czasie kończyły się na korzyść Manchesteru United. Czerwone Diabły notują serię czterech wygranych z rzędu. Everton na zwycięstwo czeka od kwietnia 2022 roku, a ostatni remis padł w październiku 2021 roku.

Manchester United – Everton, kursy bukmacherskie

W opinii ekspertów to Manchester United ma znacznie więcej szans na wygraną i trudno się temu dziwić patrząc na tabelę Premier League. Jednak warto pamiętać, że Czerwone Diabły często zawodzą w tej kampanii. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Manchester United – Everton, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Manchesteru United 0% Remisem 0% Zwycięstwem Evertonu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Manchesteru United

Remisem

Zwycięstwem Evertonu

Manchester United – Everton, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 14 Christian Eriksen 16 Amad Diallo 21 Antony Matheus dos Santos 53 Willy Kambwala 65 Toby Collyer 67 Omari Forson 2 Nathan Patterson 5 Michael Keane 9 Dominic Calvert-Lewin 12 João Virgínia 18 Ashley Young 21 Andre Gomes 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 61 Lewis Dobbin

Manchester United – Everton, transmisja meczu

Starcie Manchesteru United z Evertonem będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 2. Mecz Czerwonych Diabłów możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.