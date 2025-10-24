Manchester United – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Manchester United – Brighton: typy bukmacherskie

Jeden z najciekawszych meczów w 9. kolejce Premier League będzie miał miejsce na Old Trafford, gdzie miejscowy Manchester United podejmie Brighton. Historia meczów bezpośrednich oraz fakt, że zespoły te sąsiadują ze sobą w tabeli, zwiastuje interesującą potyczkę. Kto wyjdzie z niej zwycięsko? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK

Manchester United – Brighton: ostatnie wyniki

Podopieczni Rubena Amorina osiągnęli niedawno historyczną rzecz. Po raz pierwszy za kadencji portugalskiego szkoleniowca Manchester United wygrał dwa mecze z rzędu. Zaczęło się od pokonania Sunderlandu 2:0. Następnie miała miejsce Bitwa o Anglię i zwycięstwo 2:1 z Liverpoolem na Anfield.

Za plecami swojego najbliższego rywala znajduje się Brighton, które przywykło do wygrywania kilku meczów z rzędu. Popularne Mewy są w stanie radzić sobie z bardziej renomowanymi przeciwnikami, o czym w tym sezonie przekonaliśmy się kilkukrotnie. Brighton ma bowiem na rozkładzie Manchester City (2:1) i Chelsea (3:1). Udało im się też zremisować 2:2 z Tottenhamem.

Manchester United – Brighton: historia

Manchester United w ostatnich latach ma coraz większe problemy, aby znaleźć się w choćby szerokiej czołówce Premier League. Widać to dobrze po najnowszej historii meczów bezpośrednich z Brighton. Czerwone Diabły mają problem, aby wygrać z tym przeciwnikiem. Aż cztery z pięciu ostatnich potyczek wygrało Brighton, w tym tę na Old Trafford ze stycznia tego roku (3:1).

Manchester United – Brighton: kursy bukmacherskie

Eksperci ustalili, że za faworyta meczu na Old Trafford powinien być uznawany Manchester United. Współczynnik na jego zwycięstwo to 2.05, przy kursie 3.40 na sukces Brighton. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.70.

Manchester United – Brighton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Brighton Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Brighton 0 Votes

Manchester United – Brighton: przewidywane składy

Manchester United – Brighton: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Brighton odbędzie się w sobotę (25 października) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

