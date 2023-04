Manchester United – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2023)

Manchester United - Aston Villa: typy i kursy na mecz Premier League. Na Old Trafford zagrają zespoły zaangażowane w walkę o awans do Ligi Mistrzów.

Pressfocus Na zdjęciu: Casemiro

Old Trafford Premier League Manchester United Aston Villa 1.80 4.00 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 15:01 .

Manchester United – Aston Villa, typy i przewidywania

Niedziela konfrontacja na Old Trafford jest bardzo istotna w kontekście walki o awans do Ligi Mistrzów. Czwarty Manchester United rozegrał dwa mecze więcej, niż szósta Aston Villa. Przewaga Czerwonych Diabłów nad niedzielnym przeciwnikiem w przypadku wygranej przyjezdnych, będzie wynosiła tylko trzy oczka. My spodziewamy się, że gospodarze wejdą na wyżyny swoich umiejętności i sięgną po pełną pulę.

Manchester United – Aston Villa, ostatnie wyniki

Minione spotkania nie były łatwe dla sympatyków klubu z Manchesteru. Czerwone Diabły poległy w dwumeczu z Sevillą na poziomie ćwierćfinału Ligi Europy (2:5). Ponadto Erik ten Hag i spółka potrzebowały rzutów karnych do wyeliminowania Brighton z Pucharu Anglii. W Premier League zespół Holendra pokonał Nottingham, a ostatnio zremisował z Tottenhamem.

W przeciwieństwie do swojego najbliższego przeciwnika, Aston Villa koncentruje się już tylko na Premier League. To z kolei daje kapitalne rezultaty. Drużyna z Birmingham od dłuższego czasu wygrywa niemal każdy mecz. Wyjątkiem jest remis z Brentford. Wszystko wróciło już jednak do normy w minionej kolejce, ponieważ Aston Villa ograła Fulham.

Manchester United – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Erik ten Hag ma dramatycznie trudną sytuację na środku defensywy. Kontuzjowani są Varane i Martinez, a z powodu urazu pauzował ostatnio też Maguire. Swoje zmartwienia ma też Unai Emery. Drużynie ostatnio nie mogli pomóc zmagający się z urazami: Coutinho, Kamara, Cash, czy Bailey.

Manchester United – Aston Villa, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie w bieżącej kampanii. Aston Villa woli zapamiętać potyczkę z Premier League, którą wygrała 3:1. Manchester United górą był zaś w Pucharze Ligi Angielskiej, gdzie zwyciężył 4:2 na etapie 1/16 finału.

Manchester United – Aston Villa, kursy bukmacherów

Manchester United – Aston Villa, przewidywane składy

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot, Antony, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford

Aston Villa: Martinez, Young, Konsa, Mings, Moreno, Dendoncker, Luiz, McGinn, Buendia, Watkins

Manchester United – Aston Villa, kto wygra mecz?

Manchester United – Aston Villa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w Viaplay oraz w telewizji. Mecz będzie można zobaczyć na CANAL+ Premium To starcie można obejrzeć także online w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzicie 60 zł. Początek meczu na Londynie w czwartek 27 kwietnia o godzinie 21:15.

