Manchester City – FC Kopenhaga: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2024)

Manchester City zmierzy się z FC Kopenhagą w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obywatele mają w dwumeczu przewagę dwóch bramek. Czy to wystarczy, aby bez większego nakładu sił zapewnić sobie awans do następnej rundy? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.