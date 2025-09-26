FSV Mainz – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Bundesligi. Ekipa z Zagłębia Ruhry jest zdecydowanym faworytem jutrzejszego pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Mewa Arenie już w najbliższą sobotę, 27 września o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

FSV Mainz – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Przed nami starcie FSV Mainz z Borussią Dortmund w ramach 5. kolejki Bundesligi. Oba zespoły znajdują się obecnie na dwóch biegunach ligowej tabeli – drużyna z Moguncji zgromadziła do tej pory 4 punkty i zajmuje 13. miejsce, natomiast ekipa z Zagłębia Ruhry z dorobkiem 10 oczek plasuje się na pozycji wicelidera. Spotkanie zapowiada się więc jako pojedynek outsidera z jednym z głównych kandydatów do mistrzowskiego tytułu. Początek rywalizacji na Mewa Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 27 września, o godzinie 15:30.

Drużyna Die Borussen dysponuje szerszą oraz bardziej doświadczoną kadrą, co daje jej przewagę nad rywalem z Moguncji. Dodatkowo forma ekipy BVB na ligowym podwórku jest stabilna, a to zwiększa szanse podopiecznych Niko Kovaca na sięgnięcie po cenny komplet punktów w jutrzejszym pojedynku. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed spotkaniem FSV Mainz z Borussią Dortmund nie wygląda najlepiej po obu stronach. W ekipie gospodarzy zabraknie kilku istotnych zawodników – Maxima Dala, Anthony’ego Caciego, Daniela Gleibera oraz Dominika Kohra, co znacznie ogranicza możliwości rotacji. Zespół gości również przystąpi do meczu osłabiony, gdyż do dyspozycji trenera nie będą Aaron Anselmino, Cole Campbell, Emre Can, Julien Duranville czy Niklas Sule. Obie drużyny muszą więc liczyć na szerokość składu i dobrą dyspozycję zmienników.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Mecz pomiędzy FSV Mainz a Borussią Dortmund zapowiada się interesująco także w kontekście ostatnich wyników obu drużyn. Zespół z Moguncji w dwóch poprzednich kolejkach ligowych zdobył trzy punkty – najpierw uległ RB Lipsk 0:1, a następnie efektownie ograł FC Augsburg 4:1. Ekipa prowadzona przez Niko Kovaca w tym czasie mierzyła się nie tylko w Bundeslidze, ale i w Lidze Mistrzów – zremisowała 4:4 z Juventusem, zaś na krajowym podwórku skromnie pokonała VfL Wolfsburg 1:0.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, historia

Bezpośrednia rywalizacja FSV Mainz z Borussią Dortmund w ostatnich latach układa się dość ciekawie. Choć to ekipa z Zagłębia Ruhry uchodzi za zdecydowanego faworyta, to w pięciu poprzednich spotkaniach lepiej radził sobie zespół z Moguncji, który aż dwukrotnie wychodził zwycięsko z tych starć. Borussia tylko raz zdołała sięgnąć po komplet oczek, a dwa spotkania zakończyły się podziałem punktów. Bilans ten pokazuje, że Mainz potrafi sprawić spore problemy bardziej utytułowanemu rywalowi.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego meczu są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną FSV Mainz wynosi około 3.25, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 16:08 .

FSV Mainz – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Mainz: Zentner – Da Costa, Bell, Hanche-Olsen – Widmer, Sano, Amiri, Mwene – Nebel, Nordin – Sieb

Borussia: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Guirassy, Beier

FSV Mainz – Borussia Dortmund, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem Borussii zwycięstwem Mainz 0%

remisem 0%

zwycięstwem Borussii 100% 1+ Votes

FSV Mainz – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie FSV Mainz – Borussia Dortmund w ramach 5. kolejki Bundesligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2, w serwisie streamingowym ElevenSports.pl i usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Mewa Arenie już w najbliższą sobotę, 27 września o godzinie 15:30. Na sędziego meczu wyznaczono Tobiasa Reichela.

