Olympique Lyon – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Warren Zaire-Emery

Lyon – PSG, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 12. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyonem. Starcia między tymi zespołami zawsze wywołują spore emocje wśród fanów francuskiej piłki. W ostatnich latach dominacja w pełni należała do paryżan, ale w obecnym sezonie gospodarze spisują się na miarę oczekiwań. Nadchodząca rywalizacja na Groupama Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że niedzielne spotkanie zakończy się finalnie triumfem podopiecznych Luisa Enrique. Mój typ: wygrana PSG

Lyon – PSG, ostatnie wyniki

Olympique Lyon prezentuje całkiem wysoką formę. Gospodarze niedzielnego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Basel w Lidze Europy oraz 2:1 ze Strasbourgiem), zanotowali dwa remisy (3:3 z Paris FC i 0:0 z Brestem), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Realem Betis w Lidze Europy).

Paris Saint-Germain natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Mistrzowie Francji odnieśli trzy zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów, 3:0 z Brestem oraz 1:0 z Niceą), zanotowali jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayerem Monachium w Lidze Mistrzów).

Lyon – PSG, historia

Rywalizacja Olympique Lyonu z Paris Saint-Germain to jedno z najciekawszych starć we francuskiej Ligue 1, łączące tradycję z nowoczesną potęgą. Olympique Lyon przez lata dominował we Francji, zanim stery przejęło bogate PSG. Mecze między tymi drużynami zawsze dostarczają wielu emocji i stoją na wysokim poziomie sportowym. W poprzednim sezonie oba spotkania padły łupem paryżan — jesienią wygrali 3:1, a w rewanżu triumfowali 3:2

Lyon – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na triumf mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Olympique Lyonu natomiast sięga nawet 4.50.

Olympique Lyon Paris Saint-Germain 4.50 3.80 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 07:59 .

Lyon – PSG, kto wygra?

Lyon – PSG, przewidywane składy

Lyon – PSG, przewidywane składy

Olympique Lyon Paulo Ferreira Paris Saint-Germain Luis Enrique

Lyon – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Olympique Lyon – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

