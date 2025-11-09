Olympique Lyon – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Lyon – PSG, typy bukmacherskie
W niedzielny wieczór odbędzie się mecz na szczycie 12. kolejki rozgrywek Ligue 1. A w nim Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyonem. Starcia między tymi zespołami zawsze wywołują spore emocje wśród fanów francuskiej piłki. W ostatnich latach dominacja w pełni należała do paryżan, ale w obecnym sezonie gospodarze spisują się na miarę oczekiwań. Nadchodząca rywalizacja na Groupama Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że niedzielne spotkanie zakończy się finalnie triumfem podopiecznych Luisa Enrique. Mój typ: wygrana PSG
Lyon – PSG, ostatnie wyniki
Olympique Lyon prezentuje całkiem wysoką formę. Gospodarze niedzielnego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Basel w Lidze Europy oraz 2:1 ze Strasbourgiem), zanotowali dwa remisy (3:3 z Paris FC i 0:0 z Brestem), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Realem Betis w Lidze Europy).
Paris Saint-Germain natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Mistrzowie Francji odnieśli trzy zwycięstwa (7:2 z Bayerem Leverkusen w Lidze Mistrzów, 3:0 z Brestem oraz 1:0 z Niceą), zanotowali jeden remis (1:1 z Lorient), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Bayerem Monachium w Lidze Mistrzów).
Lyon – PSG, historia
Rywalizacja Olympique Lyonu z Paris Saint-Germain to jedno z najciekawszych starć we francuskiej Ligue 1, łączące tradycję z nowoczesną potęgą. Olympique Lyon przez lata dominował we Francji, zanim stery przejęło bogate PSG. Mecze między tymi drużynami zawsze dostarczają wielu emocji i stoją na wysokim poziomie sportowym. W poprzednim sezonie oba spotkania padły łupem paryżan — jesienią wygrali 3:1, a w rewanżu triumfowali 3:2
Lyon – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera faworytem niedzielnej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na triumf mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Olympique Lyonu natomiast sięga nawet 4.50.
Lyon – PSG, kto wygra?
Lyon – PSG, przewidywane składy
Lyon – PSG, transmisja meczu
Spotkanie Olympique Lyon – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
