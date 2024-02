Luton – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2024)

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: McTominay i Hojlund

Luton – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United w końcu zaczął regularnie wygrywać i od dłuższego czasu nie zanotował żadnej wpadki. Dzięki temu są spore szanse na to, że ekipa z Old Trafford włączy się jeszcze do walki premiującej awansem do Ligi Mistrzów. Wygrana na boisku Luton to absolutnie „must have” dla ekipy gości. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Luton – Manchester United, sytuacja kadrowa

Luton Zawodnik Powrót Fred Onyedinma Uraz mięśnia Kilka dni Tom Lockyer Nieznany Koniec marca 2024 Marvelous Nakamba Kontuzja kolana Połowa marca 2024 Mads Juel Andersen Kontuzja łydki Kilka dni Daiki Hashioka Powody osobiste Kilka dni

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Kilka dni Mason Mount Kontuzja łydki Kilka dni Anthony Martial Uraz pachwiny Początek marca 2024 Raphael Varane Choroba Niepewny Aaron Wan-Bissaka Uraz nogi Niepewny Lisandro Martínez Zwichnięcie kolana Połowa marca 2024 Luke Shaw Uraz mięśnia Niepewny Sofyan Amrabat Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Luton – Manchester United, ostatnie wyniki

Po ostatnich wygranych Czerwone Diabły zbliżyły się do czwartego miejsca w tabeli na odległość sześciu punktów. Wydaje się więc, że walka o Ligę Mistrzów nie jest jeszcze przegrana. United mieli w ostatnim czasie dobrą formę i wygrali cztery mecz z rzędu. Na własnym boisku rozbili West Ham United 3:0. Odnieśli też cenną wygraną na boisku Aston Villi (2:1).

Luton broni się przed spadkiem i ma obecnie tylko punkt przewagi nad czerwoną strefą tabeli. Ekipa beniaminka wygrała jeden z pięciu ostatnich meczów w Premier League. Potrafi zaskoczyć na własnym boisku, gdzie ogrywała nie tak dawno Newcastle (1:0) i Brighton (4:0).

Luton – Manchester United, historia

Drużyny te zagrają ze sobą po raz drugi w sezonie. W listopadzie Manchester United wygrał skromnie na własnym boisku 1:0. Jedynego gola zdobył Victor Lindelof. Warto zauważyć, że Czerwone Diabły zjawią się w Luton po raz pierwszy od… 1992 roku. Wówczas w meczu ligowym padł remis 1:1.

Luton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Luton – Manchester United, kto wygra mecz?

Luton – Manchester United, transmisja meczu

Mecz Luton – Manchester United zostanie rozegrany w ramach angielskiej Premier League. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 18 lutego o 17:30 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy na antenie Canal + Sport i Viaplay. Istnieje również możliwość śledzenia jej w usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+ z dodatkowymi kanałami Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports wynosi 48 zł miesięcznie w ofercie na 6 miesięcy (288 zł płatne z góry). Pozwala to oszczędzić kwotę w postaci 156 zł względem standardowej oferty.

