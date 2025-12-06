ŁKS – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

Wisła Kraków w meczu 19. kolejki Betclic 1. Ligi zagra z ŁKS-em. Biała Gwiazda podejdzie do potyczki, chcąc zmazać plamę po przegranej z Zawiszą Bydgoszcz. Sprawdź typy i kursy.

ŁKS – Wisła Kraków: przewidywania

Wisła Kraków i ŁKS to drużyny, które już przed startem sezonu były uważane za kandydatów do gry o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie bliżej tego celu są gracze Mariusza Jopa. Biała Gwiazda jest liderem Betclic 1. Ligi, legitymując się bilansem 42 punktów na koncie. Łodzianie natomiast mają 25 oczek.

O ile krakowianie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i zmierzają konsekwentnie w kierunku powrotu do elity po czterech latach przerwy, to zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia mają przedstawiciele drużyny z Łodzi. Nie tak dawno doszło w klubie do zmiany w sztabie szkoleniowym. Zakończono współpracę z Szymonem Grabowskim. Jego miejsce zajął Grzegorz Szoka, który jak na razie jest bez porażki. W dwóch spotkaniach zaliczył zwycięstwo i remis.

Łódzki zespół podejdzie do potyczki po starciu ze Zniczem Pruszków, w którym obie ekipy podzieliły się punktami. Z kolei Wisła ostatnio skompromitowała się w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Krakowska drużyna, chociaż pierwsza zdobyła bramkę, to finalnie przegrała i zakończyła udział w rozgrywkach.

Mając na względzie to, jak obie ekipy prezentują się w tej kampanii, można przypuszczać, że goli w tym starciu nie zabraknie. ŁKS w 10 ostatnich meczach brał udział w ośmiu spotkaniach, w których padło powyżej 2,5 bramki. Wisła natomiast brała udział w siedmiu takich potyczkach. Można zatem rozważyć taki wariant. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 1.67 Powyżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

ŁKS – Wisła Kraków: ostatnie wyniki

Ekipa z Łodzi od dwóch spotkań jest bez porażki. ŁKS najpierw zremisował ze Zniczem Pruszków (1:1), a wcześniej pokonał Górnik Łęczna (2:1). W roli gospodarza ostatnio jednak łodzianie nie zachwycają swoich kibiców i nie maja czym straszyć. W trzech ostatnich meczach przegrali dwukrotnie i tylko raz wygrali, gdy pokonali Śląsk Wrocław (2:1).

Krakowianie mają natomiast za sobą fatalny występ z Zawiszą Bydgoszcz (1:4). Wcześniej natomiast Wisła pokonała Stal Mielec (3:0)i zremisowali z Pogonią Siedlce (0:0). Z kolei na początku minionego miesiąca Biała Gwiazda uległa Polonii Warszawa (1:2).

ŁKS – Wisła Kraków: historia

W tym roku obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi. W lipcu Wisłą udzieliła lekcji ŁKS-owi, wygrywając zdecydowanie (5:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między zespołami dwa razy lepsza była drużyna z Krakowa. Tyle samo razy górą byli łodzianie i raz miał miejsce remis.

ŁKS – Wisła Kraków: kto wygra?

ŁKS – Wisła Kraków: przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie bez Łukasza Wiecha. O to, aby obrona rywali nie czuła się dobrze w trakcie rywalizacji, maja natomiast zadbać Bastien Toma oraz Fabian Piasecki. Z kolei w drużynie z Krakowa tradycyjnie nie może już liczyć na: Alana Urugę, Kacpra Skrobańskiego, Rafała Mikulca, Bartosza Jarocha czy Piotra Starzyńskiego. Uwaga będzie zwrócona przede wszystkim na Angela Rodado, który jest w Wiśle najlepszym strzelcem.

ŁKS: Jakubowski – Loffelsend, Rudol, Kupczak, Craciun, Norlin, Ernst, Wysokiński, Mokrzycki, Toma, Piasecki

Wisła: Letkiewicz – Giger, Łasicki, Kutwa, Lelieveld, Duda, Igbekeme, Duarte, Ertlthaler, Bozic, Rodado.

ŁKS – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo maja goście. Typ na zwycięstwo Wisły oszacowano na 1.82. Remis wyceniono na 3.70. Z kolei rozwiązanie na wygraną ŁKS-u kształtuje się na 3.90 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.

ŁKS Łódź Wisła Kraków 3.90 3.70 1.82 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 10:43

ŁKS – Wisła Kraków: transmisja

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania ŁKS – Wisła Kraków będzie można obejrzeć na antenie TVP Polonia od godziny 14:30. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV. Sprawozdawcami rywalizacji będą Hubert Bugaj i Grzegorz Mielcarski. Mecz będzie także do obejrzenia w usłudze Betclic TV.

