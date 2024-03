IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Phil Foden

Liverpool – Man City, typy i przewidywania

W niedzielę (10 marca) w Premier League dojdzie do spotkania na szczycie. Przed rozpoczęciem 28. kolejki Liverpool zajmował pozycję lidera, zaś Manchester City plasował się tuż za plecami The Reds.

Bardzo możliwe, że to spotkanie będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście mistrzostwa Anglii. Właśnie dlatego należy się spodziewać ogromnych emocji i większego niż zwykle zaangażowania obu drużyn. Pomimo tego, że jedni i drudzy mają kim postraszyć w ataku, to moim zdaniem w spotkaniu padnie poniżej 3,5 gola.

Liverpool – Man City, ostatnie wyniki

Liverpool w pięciu ostatnich meczach odniósł pięć zwycięstw, w tym jedno z Chelsea po dogrywce w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Manchester City ma przestrzeni takiej samej liczby spotkań może pochwalić się identycznym bilansem pięciu wygranych.

Liverpool – Man City, historia

W bezpośrednich meczach sytuacja wygląda remisowo. Dwie wygrane zanotował Man City i również dwa zwycięstwa odniósł Liverpool. Z kolei w ostatnim spotkaniu padł remis 1:1.

Liverpool – Man City, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu są goście. Kurs na wygraną Man City wynosi około 2.30, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to mniej więcej 3.10 Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. To spotkanie można obstawić w STS. Nasz kod do STS gwarantuje gwarantuje najwyższy bonus powitalny, bo aż do 1560 zł + 300 zł.

Liverpool – Man City, sytuacja kadrowa

Absencje Liverpoolu:

Liverpool FC Zawodnik Powrót Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Początek kwietnia 2024 Trent Alexander-Arnold Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany Alisson Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 Diogo Jota Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2024 Curtis Jones Uraz kostki Połowa marca 2024 Ryan Gravenberch Uraz kostki Połowa marca 2024 Joe Gomez Uraz uda Niepewny Wataru Endo Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu

Absencje Man City:

Manchester City Zawodnik Powrót Jack Grealish Uraz mięśnia Nieznany Matheus Nunes Złamany palec Niepewny Jérémy Doku Uraz mięśnia Niepewny

Liverpool – Man City, przewidywane składy

Liverpool – Man City, typ kibiców

Liverpool – Man City, transmisja meczu

Początek tego meczu zaplanowano na niedzielę (10 marca) o godzinie 16:45. Spotkanie będzie transmitowane tylko w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay.

