Liverpool – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2023)

Liverpool – Fulham, typy i przewidywania

Liverpool w tym sezonie Premier League radzi sobie znacznie lepiej niż w poprzedniej kampanii. The Reds są w czołówce i będą walczyli o mistrzostwo Anglii. W 14. kolejce drużyna Jurgena Kloppa podejmie u siebie Fulham. Zespół z Londynu plasuje się w dolnej części tabeli, dlatego wydaje się, że nie powinni stanowić zagrożenia dla gospodarzy. Mimo tego moim zdaniem w tym spotkaniu nie padnie zbyt wiele bramek. Ciekawą opcją do obstawienia może być to, że będzie mniej niż 4 gole.

Liverpool – Fulham, sytuacja kadrowa

Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Diogo Jota Nieznany Nieznany Alisson Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Liverpool FC Zawodnik Powrót Thiago Alcantara Uraz biodra Kilka dni Stefan Bajcetic Kontuzja łydki Kilka dni Andrew Robertson Uraz ramienia Koniec lutego 2024 Diogo Jota Nieznany Nieznany Alisson Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023

Fulham Zawodnik Powrót Steven Benda Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2024 Issa Diop Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Rodrigo Muniz Nieznany Połowa grudnia 2023 Adama Traore Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Tyrese Francois Nieznany Kilka dni Fulham Zawodnik Powrót Steven Benda Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2024 Issa Diop Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Rodrigo Muniz Nieznany Połowa grudnia 2023 Adama Traore Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Tyrese Francois Nieznany Kilka dni

Liverpool – Fulham, ostatnie wyniki

Liverpool w trzech ostatnich meczach zanotował dwa zwycięstwa i remis. The Reds pokonali 3:0 Brentford, zremisowali 1:1 z Manchesterem City i wygrali 4:0 z LASK Linz. Natomiast Fulham na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczyło porażki 0:1 z Man Utd i 1:3 z Aston Villą, a także wygraną 3:2 z Wolves.

Liverpool – Fulham, historia

W pięciu ostatnich meczach pomiędzy Liverpoolem a Fulham nie było wyraźnej dominacji jednej z ekip. Dwukrotnie padał remis, dwa razy wygrywali The Reds i raz The Cottagers.

Liverpool – Fulham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że zdecydowanym faworytem jest Liverpool; kurs na wygraną The Reds wynosi około 1.28. Natomiast na zwycięstwo Fulham współczynnik oscyluje w granicach 9.60. Przy okazji warto spojrzeć na ofertę bukmachera Betclic i wykorzystać Betclic kod promocyjny GOALPL, który umożliwia zawarcie zakładu bez ryzyka do 200 zł.

Liverpool – Fulham, typ kibiców

Liverpool – Fulham, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 5 Ibrahima Konaté 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 38 Ryan Gravenberch 53 James McConnell 78 Jarell Quansah 93 Fabian Mrozek 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 3 Calvin Bassey 6 Harrison Reed 8 Harry Wilson 12 Fodé Ballo 14 Bobby Reid 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 5 Ibrahima Konaté 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 38 Ryan Gravenberch 53 James McConnell 78 Jarell Quansah 93 Fabian Mrozek 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 3 Calvin Bassey 6 Harrison Reed 8 Harry Wilson 12 Fodé Ballo 14 Bobby Reid 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius

Liverpool – Fulham, transmisja meczu

Początek meczu Liverpool – Fulham zaplanowano na niedzielę (3 grudnia) o godzinie 15:00. Transmisję będzie można śledzić na kanale Canal + Premium. Oprócz tego pojedynek można obejrzeć w Internecie w usłudze CANAL+ Online. W tym miejscu warto skorzystać z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry, to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

