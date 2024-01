Liverpool FC – Norwich City: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2024)

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Mecz Liverpoolu

Liverpool FC – Norwich City, typy i przewidywania

Liverpool jest w gazie i zagra z Norwich City na własnym boisku. Nawet jeśli Jurgen Klopp zdecyduje się posłać do gry kilku zmienników to nie powinno to w żadnym stopniu odbić się na wyniku tego pojedynku. Uważamy, że będzie to jednostronny mecz, w którym gospodarze strzelą minimum 3-4 gole. Naszym zdaniem są duże szanse na to, że The Reds zachowają czyste konto.

Liverpool FC – Norwich City, ostatnie wyniki

Liverpool jest liderem tabeli Premier League i znajduje się w świetnej formie. Potwierdzeniem tego były ostatnie wygrane nad Arsenalem czy Bournemouth. Jeśli chodzi o mecze o stawkę na własnym boisku, The Reds są niepokonani od lutego 2023 roku.

Norwich to ósma drużyna tabeli na zapleczu angielskiej Premier League. Kanarki, co trzeba przyznać, są ostatnio w dobrej formie. Drużyna ta ogrywała w przekonującym stylu Hull City czy West Bromwich Albion.

Liverpool FC – Norwich City, historia

Oba zespoły spotkały się przed dwoma laty. Wówczas okoliczności były podobne. Mecz odbył się na Anfield właśnie w ramach Pucharu Anglii. Liverpool wygrał wówczas zgodnie z planem 2:1. Dwa gole dla gospodarzy zdobył Japończyk Takumi Minamino, który występuje już teraz w AS Monaco.

Liverpool FC – Norwich City, kursy bukmacherskie

Liverpool FC – Norwich City, przewidywane składy

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Elliott, Jones; Gakpo, Jota, Nunez

Norwich: Gunn; Giannoulis, Gibson, Duffy, Stacey; Nunes, Sara, McLean, Sainz, Rowe; Sargent

Liverpool FC – Norwich City, kto wygra?

Liverpool FC – Norwich City, transmisja meczu

Mecz Liverpool FC – Norwich City zostanie rozegrany w niedzielę 28 stycznia o godzinie 15:30 czasu polskiego. Mecz będzie można śledzić na żywo na antenie Elven Sports. Transmisja dostępna będzie także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Dostęp do niej można uzyskać z rabatem 240 zł w przypadku zdecydowania się na wykupienie do razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

