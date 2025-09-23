Chelsea we wtorkowy wieczór zmierzy się z Lincoln City w roli gościa w 1/8 finału Carabao Cup. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

Linocoln City – Chelsea FC: przewidywania

Chelsea zmagania w Pucharze Ligi Angielskiej zacznie we wtorkowy wieczór od potyczki z Lincoln City. The Blues przystąpią do rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta, chcąc jednocześnie podnieść się z kolan po porażce z Man Utd.

Londyńska ekipa ogólnie jest ostatnio w lekkim dołku. Chelsea nie wygrała w żadnym z trzech ostatnich spotkań, ulegając też Bayernowi w Lidze Mistrzów i remisując z Brentfordem.

W lepszych nastrojach jest ostatnio najbliższy rywal zespołu Enzo Mareski. Lincoln jest niepokonany od 12 sierpnia, licząc wszystkie rozgrywki. Jednocześnie ekipa Michaela Skubali ma nadzieję, że sprawi niespodziankę w rywalizacji z bardziej utytułowaną ekipą.

Trudno spodziewać się potknięcia gości w tej rywalizacji. Jednocześnie można przemyśleć rozwiązanie z kilkoma golami. Godna rozważania wydaje się opcja z minimum czterema golami. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Linocoln City – Chelsea FC: ostatnie wyniki

Gospodarze podejdą do rywalizacji, mogąc pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Lincoln wygrało kolejno z Burton (1:0) i Luton (3:1). Ogólnie u siebie drużyna z LNER stadium jest bez porażki od siedmiu meczów.

Drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę ma z kolei za sobą porażkę z Man Utd (1:2). Chelsea jednocześnie nie dała rady pozbierać się przegranej w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (1:3). Ogólnie już od trzech starć londyńczycy są bez zwycięstwa.

Linocoln City – Chelsea FC: historia

Jeszcze nigdy w historii zespołu nie miały okazji rywalizować ze sobą o ligowe punkty. Tym samym wtorkowa potyczka będzie wyjątkowa.

Linocoln – Chelsea FC: kto awansuje?

Linocoln City – Chelsea FC: przewidywane składy

Gospodarze nie będą mogli liczyć na Jacka Moylana. Z kolei w drużynie z Londynu poza grą jest aż ośmiu zawodników, w tym Benoit Badiashile czy Joao Pedro. Niepewni występu są natomiast Moises Caicedo i cole Palmer.

Lincoln: Jeacock – Montsma, Jackson, Bradley, Reach, House, Barbrook, Ring, Thorn, Draper, Okoronkwo

Chelsea: Joergensen – Gusto, Tosin, Acheampong, Hato, Santos, Fernandez, Garnacho, Buonanotte, Gittens, Guiu.

Linocoln City – Chelsea FC: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że zdecydowanym faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo Chelsea został oszacowany na 1.21. Remis wyceniono na 7.50. z kolei rozwiązania na wygraną Lincoln City kształtuje się na poziomie 14,50 i to najmniej prawdopodobna opcja według analityków bukmacherskich.

Lincoln City Chelsea 14.5 7.50 1.21 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2025 14:01 .

Linocoln City – Chelsea FC: transmisja

Wtorkowa rywalizacja na LNER stadium nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Lincoln City – Chelsea będzie dostępna tylko online, dzięki usłudze STS TV od godziny 20:45. Co zrobić, aby oglądać spotkanie? Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „ZAKŁADY LIVE” i wybrać spotkanie Lincoln – Chelsea.

