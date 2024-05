Legia Warszawa – Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami ostatnia kolejka, w której Wojskowi na swoim obiekcie podejmą Miedziowych. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Łazienkowskiej już w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa Zagłębie Lubin

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Sezon PKO BP Ekstraklasy powoli dobiega końca – Legia Warszawa w 34. kolejce na własnym stadionie podejmie Zagłębie Lubin. To spotkanie nie ma już większego znaczenia w kontekście ligowej tabeli, ponieważ niezależnie od wyniku sytuacja obu drużyn nie ulegnie zmianie. Ekipa trenowana przez Goncalo Feio zakończy kampanię na trzecim miejscu i zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, natomiast zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika pozostanie na ósmej lokacie.

Na papierze zdecydowanym faworytem są Wojskowi, którzy od kilku lat mają patent na Miedziowych. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Ramila Mustafaeva, Marco Burcha oraz Tomasa Pekharta. W drużynie gości nie zagra Kacper Chodyna, który w poprzedniej kolejce otrzymał dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Kontuzje i zawieszenia Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Kacper Chodyna Zawieszenie (2 żółte kartki) Po 1 meczu

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Obie ekipy są w bardzo dobrej formie. Podopieczni Goncalo Feio ostatnio wygrali 1:0 z Wartą Poznań i pokonali Lecha Poznań 2:1, natomiast zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika w tym czasie na ligowym podwórku poradził sobie z ŁKS-em Łódź (2:1) oraz Widzewem Łódź (3:1).

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, historia

Powiedzieć, że Legia Warszawa dominuje nad Zagłębiem Lubin w bezpośredniej rywalizacji, to jakby nic nie powiedzieć. Wojskowi wygrali bowiem wszystkie pięć poprzednich spotkań przeciwko Miedziowym i to zazwyczaj w przekonującym stylu.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 5.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.30. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Legia Warszawa Kosta Runjaić Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Legia Warszawa Kosta Runjaić 3-5-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi 9 Blaz Kramer 11 Qëndrim Zyba 17 Gil Dias 25 Ryoya Morishita 26 Filip Rejczyk 30 Dominik Hladun 33 Patryk Kun 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk 67 Bartosz Kapustka 1 Jasmin Buric 11 Arkadiusz Wozniak 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 21 Tomasz Pienko 23 Patryk Kusztal 27 Bartlomiej Kludka 55 Luís Mata

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można więc obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu na Łazienkowskiej już w najbliższą sobotę, 25 maja o godzinie 17:30. Sędzią głównym tego pojedynku będzie Patryk Gryckiewicz.

