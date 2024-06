Niemcy – Szkocja: typy, kursy, zapowiedź (14.06.2024)

ANP/Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Niemcy Szkocja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2024 19:24 .

Niemcy – Szkocja, typy bukmacherskie

W piątkowy wieczór rozpocznie się wielkie piłkarskie święto jakimi są finały Mistrzostw Europy. W meczu otwarcia Euro 2024 gospodarz turnieju – Niemcy – zmierzy się ze Szkocją. Drużyna Juliana Nagelsmanna jest zdecydowanym faworytem do wygranej. Za naszą zachodnią granicą nikt nie wyobraża sobie innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwa gospodarzy. Przemawiają za nimi solidne wyniki w tym roku oraz fatalna forma szkockiego zespołu. Nawet remis w tym starciu będzie ogromną niespodzianką. Ja nie mam wątpliwości i zdecydowanie stawiam na wygraną reprezentacji Niemiec. Przy okazji zwracam uwagę na ofertę STS, dzięki której za wygrany zakład na zwycięstwo gospodarzy można zgarnąć dodatkowe 300 zł. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: zwycięstwo Niemiec

STS *bonus 300 zł wygrana Niemiec Zgarnij w STS!

Bonus 300 zł za typ na wygraną Niemiec

STS przygotował świetną ofertę na mecz otwarcia Euro 2024. Podając kod promocyjny GOAL300 podczas rejestracji w STS otrzymasz możliwość skorzystania z promocji, dzięki której możesz zgarnąć bonus w wysokości aż 300 zł. Wystarczy trafnie wytypować zwycięstwo reprezentacji Niemiec. Poniżej krok po kroku wyjaśniam jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej zawierający typ na wygraną Niemiec w meczu ze Szkocja Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną oraz dodatkowo bonus o wartości 300 zł. Zapoznaj się również z regulaminem promocji, w którym znajdziesz szczegółowe informacje, w tym zasady obrotu otrzymanym bonusem

Niemcy – Szkocja, typ kibiców

Jak zakończy się mecz Niemcy – Szkocja? wygraną Niemiec 0% remisem 0% wygraną Szkocji 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Niemiec

remisem

wygraną Szkocji

Niemcy – Szkocja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec jako gospodarz Euro 2024 miała zapewniony udział w turnieju finałowym i nie musiała grać w eliminacjach. Od zakończenia mistrzostw świata w Katarze rozgrywała tylko towarzyskie spotkania, w których spisywała się bardzo przeciętnie, jeżeli nie napisać fatalnie. W pewnym momencie notowała serię pięciu kolejnych meczów bez wygranej, w tym czterech porażek. Konsekwencją tego była zmiana na selekcjonerskiej ławce. Hansiego Flicka zastąpił Julian Nagelsmann, pod wodzą którego drużyna stara się wrócić na właściwy tor.

W tym roku niemiecki zespół pozostaje niepokonany. W marcowych towarzyskich spotkaniach okazał się lepszy od Francji (2:0 na wyjeździe) i Holandii (2:1 u siebie). Tuż przed rozpoczęciem Euro 2024 rozegrał kolejne dwa sparingowe mecze. W pierwszym bezbramkowo zremisował z Ukrainą, natomiast w drugim pokonał przed własną publicznością 2:1 Grecję.

Szkocja na Mistrzostwa Europy awansowała zajmując drugie miejsce w eliminacyjnej grupie A. Ustąpił w niej jedynie faworyzowanej reprezentacji Hiszpanii. Mimo wywalczenia awansu, nastroje w szkockim zespole oraz wśród kibiców nie są najlepsze. Wpływ na to mają oczywiście wyniki zespołu. W dziewięciu ostatnich spotkaniach drużyna prowadzona przez Steve’a Clarke’a odniosła tylko jedno zwycięstwo – pokonując na początku czerwca Gibraltar. W próbie generalnej przed Euro 2024 Szkoci zremisowali 2:2 z Finlandią.

Niemcy – Szkocja, historia

Dla obu zespołów będzie to dopiero druga konfrontacja w finałach Mistrzostw Europy. W jedynym takim pojedynku, który odbył się w fazie grupowej turnieju w 1992 roku, Niemcy wygrały 2:0. Było to jedno z ośmiu zwycięstw niemieckiej drużyny w bezpośrednich starciach ze Szkocją, których do tej pory było łącznie 17. Szkoci na swoim koncie mają cztery wygrane, a pięć pojedynków zakończyło się remisem

Reprezentacja Niemiec wygrała siedem z ostatnich dziewięciu meczów ze Szkocją. Z kolei Szkocja zwyciężyła w zaledwie jednym z ostatnich 13 pojedynków – w kwietniu 1999 roku.

Niemcy – Szkocja, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec jest wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa w piątkowym meczu otwarcia Euro 2024. Potwierdzają to również kursy bukmacherskie. Rozważając typ na wygraną Niemiec kurs w ofercie STS wynosi 1.29. W przypadku zakładu na wygraną Szkocji kurs przekracza 10.00. Przeliczając kursy na procentowane szanse, STS daje gospodarzom aż 78% szans na wygraną. Z kolei szanse szkockiego zespołu oceniane są na mniej niż 10%.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w STS, warto zwrócić na ofertę specjalną na mecz Niemcy – Szkocja. Podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL300 otrzymasz możliwość zgarnięcia bonusu 300 zł za wytypowanie zwycięstwa Niemiec. Więcej informacji o tej ofercie prezentujemy wyżej.

Niemcy Szkocja 1.30 5.75 10.3 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2024 19:24 .

Niemcy – Szkocja, prawdopodobieństwo wygranej

Kto ma większe szanse? Niemcy P P W W R W ? 75.1 % Remis 15.8 % Szkocja R R P P W R ? 9.2 %

Niemcy - Szkocja, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa reprezentacji Niemiec przed piątkowym otwarciem Euro 2024 jest dobra. Na ten moment selekcjoner Julian Nagelsmann ma do swojej dyspozycji wszystkich powołanych zawodników. Żaden z nich nie narzeka po ostatnich towarzyskich meczach na problemy zdrowotne, które mogłyby wyeliminować go z występu przeciwko Szkocji.

W szkockich szeregach trwa natomiast wyścig z czasem, mający na celu postawić na nogi dwóch piłkarzy - Andy'ego Robertsona i Lawrence'a Shanklanda. Obaj opuścili poniedziałkowy trening drużyny, ale ich występ w meczu z Niemcami nie jest wykluczony.

Niemcy - Szkocja, przewidywane składy

Reprezentacja Niemiec do meczu powinna przystąpić w najsilniejszym zestawieniu. Od pierwszej minuty powinniśmy na murawie zobaczyć między innymi Floriana Wirtza i Jamala Musialę, na których wysoką formę niemieccy kibice liczą najbardziej. W podstawowym składzie pojawi się również Toni Kroos, który po zakończeniu turnieju kończy piłkarską karierę. Zestawienie wyjściowej jedenastki szkockiego zespołu uzależnione jest w dużej mierze pod pracy sztabu medycznego. Jeżeli Robertson i Shankland będą gotowi do gry, powinni wystąpić od początku.

Niemcy Julian Nagelsmann Szkocja Steve Clarke Niemcy Julian Nagelsmann 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 5-4-1 5-4-1 Przewidywany skład Szkocja Steve Clarke Rezerwowi 3 David Raum 4 Jonathan Tah 5 Pascal Groß 9 Leroy Sane 11 Chris Führich 12 Oliver Baumann 13 Thomas Müller 14 Maximilian Beier 15 Niclas Füllkrug 16 Waldemar Anton 20 Benjamin Henrichs 22 Marc-Andre ter Stegen 24 Robin Koch 25 Emre Can 26 Deniz Undav 2 Tony Ralston 9 Lawrence Shankland 11 Ryan Christie 12 Liam Kelly 16 Liam Cooper 17 Stuart Armstrong 18 Lewis Morgan 19 Tommy Conway 20 Ryan Jack 21 Alexander Clark 22 Ross McCrorie 23 Kenny McLean 24 Greg Taylor 25 James Forrest 26 Scott McKenna

Niemcy - Szkocja, transmisja meczu

Mecz otwarcia Euro 2024 pomiędzy Niemcami i Szkocją rozegrany zostanie w piątek (14 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja "na żywo" dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Wyznaczeni do skomentowania tego pojedynku zostali Mateusz Borek i Robert Podoliński.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.