Lechia Gdańsk – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Leo Bengtsson

Lechia – Lech: typy bukmacherskie

Faworytem meczu Lechia Gdańsk – Lech Poznań jest bez wątpienia Kolejorz. Wysoka wygrana z Breidablik sprawiła, że Niels Frederiksen nie musi oszczędzać swoich zawodników na rewanż. W wyjściowym składzie powinniśmy zatem zobaczyć największe gwiazdy Dumy Wielkopolski. Choć przed tygodniem mistrz Polski niespodziewanie przegrał, to w starciu z Zielono-Białymi z pewnością będzie chciał odkupić winy. Mój typ: Lech Poznań wygra mecz.

Lechia – Lech: ostatnie wyniki

Start sezonu w wykonaniu Lechii Gdańsk nie należał do udanych, ponieważ podopieczni Johna Carvera przegrali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (1:2). Jedyną bramkę dla gości z rzutu karnego zdobył Rifet Kapić. Wcześniej Biało-Zieloni zaliczyli udany okres przygotowawczy. W pięciu meczach sparingowych doznali tylko jednej porażki, odnosząc cztery zwycięstwa. Pokonali m.in. Chojniczanką Chojnice (3:0) czy GKS Tychy (2:0).

Lech Poznań ma za sobą już trzy spotkania w sezonie 2025/2026. Nową kampanię rozpoczęli jednak od dwóch porażek. Najpierw przegrali w Superpucharze Polski z Legią Warszawa (1:2). Następnie w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy niespodziewanie polegli przed własną publicznością z Cracovią (1:4). Pierwsze zwycięstwo miało miejsce w środku tygodniach, gdy w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów zmiażdżyli u siebie islandzki Breidablik (7:1).

Lechia – Lech: historia

W poprzednim sezonie, gdy Lechia podejmowała Lech na własnym stadionie, doszło do dużej niespodzianki. Drużyna z Gdańska pokonała przyjezdnych (1:0), a kluczową bramkę zdobył Tomas Bobcek. Warto jednak mieć na uwadze, że Kolejorz od 14. minuty grał w dziesięciu. Czerwoną kartkę zobaczył wtedy Alex Douglas. Wcześniej, gdy obie drużyny rywalizowały w Poznaniu, pewne zwycięstwo odniósł Lech, wygrywając (3:1). Z kolei w sezonie 2022/2023 Duma Wielkopolski dwukrotnie pokonała Lechię (3:0) i (5:0).

Lechia – Lech: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według wszystkich bukmacherów będzie Lech Poznań, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na to spotkanie. Nie ulega wątpliwości, że każdy inny wynik niż zwycięstwo gości będzie sporą niespodzianką na stadionie w Gdańsku.

Lechia – Lech: kto wygra?

Lechia – Lech: przewidywane składy

Lechia: Sarnavskyi – Januzems, Pllana, Olsson, Vojtko – Mena, Kapić, Zhelizko, Wójtowicz – Bobcek, Viunnyk

Lech: Mrozek – Gumny, Douglas, Milić, Gurgul – Pereira, Jagiełło,Thordarson, Kozubal, Bengtsson – Ishak

Lechia – Lech: transmisja meczu

Mecz Lechia Gdańsk – Lech Poznań odbędzie się w sobotę (26 lipca) o godzinie 20:15 na Polsat Plus Arena. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland i Canal+ Sport 3. Ponadto starcie można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Dostęp do pakietu Super Sport jest do kupienia w kwocie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

