Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Typy, kursy, zapowiedź (28.03.2025)

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok: Typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na mecz PKO Ekstraklasy. Goście są zdecydowanym faworytem, ale gospodarze nie mają już nic do stracenia.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Przewidywania

Jednym z sobotnich spotkań PKO Ekstraklasy będzie rywalizacja pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że powinno to starcie zakończyć się pewnym zwycięstwem ekipy gości z Podlasia. Trudno bowiem wyobrazić sobie wpadkę mistrzów Polski, którzy wracają do gry po chwilowym odpoczynku.

Lechia z kolei musi zrobić wszystko, aby wyrwać jakiekolwiek punkty, który pomogą w walce o utrzymanie w lidze. Kolejna porażka może mieć katastrofalne skutki w próbie utrzymania się w Ekstraklasie na kolejny sezon. Można więc stwierdzić, że gdańszczanie nie mają już nic do stracenia.

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy Lechia – Jagiellonia

STS przygotował na wszystkie mecze w tej kolejce promocję, dzięki której można zgarnąć dodatkowy bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu. Do skorzystania z oferty uprawnia kod promocyjny GOALPROMO, który należy wpisać w odpowiednim polu w trakcie rejestracji. Poniżej wyjaśniamy zasady krok po kroku.

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę spotkania Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Ostatnie mecze

Wyniki obu tych zespołów w ostatnim czasie, ale i w tym sezonie to zupełne przeciwieństwo. Z jednej strony Lechia Gdańsk notuje serię czterech porażek z rzędu i pomimo tego, że dobrze weszli w rundę i wydawało się, że szanse na utrzymanie w lidze na nowo odżyły, to ostatnie wyniki pokazują, że sytuacja jest już bardzo trudna. W ostatniej ligowej kolejce okazali się oni bowiem gorsi od Radomiaka Radom, a wcześniej od chociażby Puszczy Niepołomice.

Z kolei Jagiellonia Białystok w poprzedniej serii gier okazała się lepsza od Lecha Poznań w hitowym meczu PKO Ekstraklasy. Wcześniej udało się wygrać z Widzewem Łódź, GKS-em Katowice a także awansować do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji Europy pokonując Cercle Brugge.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Historia

Zespoły te w ostatnich latach spotykały się dość regularnie – poza ostatnim sezonem – bowiem od lat występują one na poziomie PKO Ekstraklasy. W pierwszym starciu w tym sezonie lepsza okazała się oczywiście drużyna Adriana Siemieńca, która pokonała beniaminka ligi 3:2 przed własną publicznością. W najbliższą sobotę będzie miała ona szansę kontynuować serię dwóch spotkań wygranych nad Lechią z rzędu.

Ostatni raz gdańszczanie zainkasowali trzy punkty we wrześniu 2021 roku. Wówczas w meczu Pucharu Polski wygrali oni 3:1. Poza tym jednak w ostatnich latach wyniki są raczej korzystne dla Jagiellonii co tylko potwierdza fakt, że to goście są zdecydowanym faworytem tego meczu.

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Przewidywane składy

Lechia Gdańsk John Carver Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Lechia Gdańsk John Carver 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 29 Sarnavskiy 11 Pila 44 Pllana 94 Gueho 33 Wojtowicz 7 Mena 8 Kapić 99 Neugebauer 30 Chłań 89 Bobcek 9 Viunnyk 10 Pululu 99 Hansen 21 Churlinov 11 Balleste 6 Romanczuk 31 Flach 44 Moutinho 72 Ebosse 72 Skrzypczak 50 Wojtuszek 50 Abramowicz 29 Sarnavskiy 11 Pila 44 Pllana 94 Gueho 33 Wojtowicz 7 Mena 8 Kapić 99 Neugebauer 30 Chłań 89 Bobcek 9 Viunnyk 10 Pululu 99 Hansen 21 Churlinov 11 Balleste 6 Romanczuk 31 Flach 44 Moutinho 72 Ebosse 72 Skrzypczak 50 Wojtuszek 50 Abramowicz 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-2-1 4-3-2-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 1 Szymon Weirauch 3 Elias Olsson 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 16 Louis D’Arrigo 17 Anton Carenko 21 Michal Glogowski 23 Milosz Kalahur 79 Kacper Sezonienko 1 Max Stryjek 5 Cezary Polak 7 Edi Semedo 9 Lamine Diaby-Fadiga 14 Jarosław Kubicki 20 Miki Villar 51 Alan Rybak 80 Oskar Pietuszewski 82 Tomás Silva 86 Bartosz Mazurek 95 Dimitrios Retsos

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Lechia Gdańsk

Remis

Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 0%

Remis 0%

Jagiellonia Białystok 100% 5+ Votes

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na zwycięstwo mistrzów Polski wynosi mniej więcej 2.25. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.40. Na zwycięstwo zespołu beniaminka, a więc Lechii Gdańsk zagramy za 2.90.

Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok 2.95 3.40 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2025 15:04 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.