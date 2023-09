Lechia Gdańsk – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (22.09.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 00:25 .

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: zapowiedź

Przed nami trzeci niedzielny mecz Fortuna 1. ligi. Na stadionie w Gdańsku lokalna Lechia podejmie GKS Katowice. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie bowiem gospodarze chcą zacząć regularnie wygrywać. Z kolei GieKSa jest w tej kampanii w dobrej formie i zgłasza coraz głośniejsze aspiracje do walki o czołowe lokaty w lidze. Niemniej oba te zespoły w ostatnich dwóch meczach zdobyły tylko jeden punkt, co powoduje, że walka będzie toczyć się na całego. Nasz typ na to spotkanie niezależnie od końcowego wyniku: oba zespoły strzelą.

Superbet 1.67 Oba zespoły zdobędą bramkę Zagraj!

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa w obu zespołach wydaje się dobra, kluczowi zawodnicy raczej powinni być do dyspozycji szkoleniowców.

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Fortuna 1. ligi. Zespół Szymona Grabowskiego ma na swoim koncie trzy zwycięstwa, dwa remisy i trzy porażki. Z kolei meczach na własnym obiekcie gdańszczanie zanotowali dwie wygrane i jedną porażkę. Ostatnie pięć spotkań to dwukrotne zwycięstwo i porażka oraz jeden remis. Zaś GKS Katowice zajmuje szóstą lokatę w tabeli, z czterema zwycięstwami, dwoma remisami i porażkami. Ostatnie pięć spotkań to trzy wygnane, jeden remis i jedna porażka.

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: historia

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami miało miejsce kilkanaście lat temu. Dokładnie w 2008 roku. Wtedy padł wynik 0:1 dla piątkowych gospodarzy. Ogólny bilans wynosi trzy zwycięstwa Lechii i jedno GKS Katowice.

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są dość wyrównane. Jednak minimalnym faworytem jest zespół Lechii. Kurs na zwycięstwo ekipy z Gdańska oscyluje w graniach 2.40. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.40 – 3.50. Grając na zwycięstwo GKS-u Katowice stawiamy po kursie około 3.00. Warto skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Wykorzystując kod promocyjny Superbet GOAL otrzymasz cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej. Pula darmowych środków będzie o 35 PLN wyższa i będziesz mógł skorzystać między innymi z darmowego zakładu.

Przewidywane składy: Lechia i GKS

Lechia: Sarnawski – Bajko, Żelizko, Olsson, Conrado – Neugebauer – Mena, Luis Fernandez, Kapić, Piła – Zjawiński

GKS: Kudła, Wasielewski, Jędrych, Komor, Repka, Figiel, Kozubal, Rogala, Błąd, Marzec, Bergier

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lechia Gdańsk 0% Remis 0% GKS Katowice 100% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Lechia Gdańsk

Remis

GKS Katowice

Lechia Gdańsk – GKS Katowice: transmisja meczu

Spotkanie Lechii Gdańsk z GKS-em Katowice będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Extra. Początek transmisji już w piątek 24 września o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.