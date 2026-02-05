Lechia Gdańsk – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2026)

Lechia Gdańsk - Cracovia: typy i kursy na mecz 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (6 lutego) o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Sezonienko

Lechia – Cracovia, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamkną się bardzo ciekawym starcie, w którym Lechia Gdańsk przed własną publicznością zmierzy się z Cracovią. Spotkanie to zapowiada się interesująco w kontekście ligowej tabeli, ponieważ oba zespoły walczą o realizację swoich celów na drugą część sezonu. Podopieczni Johna Carvera będą chcieli wykorzystać atut własnego stadionu i sięgnąć po komplet punktów. Pasy natomiast przyjadą do Trójmiasta z nadzieją na wywiezienie korzystnego rezultatu i potwierdzenie dobrej dyspozycji.

Ja uważam, że piątkowa rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Lechii

Lechia – Cracovia, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk udanie weszła we wiosenne granie. Podopieczni Johna Carvera w świetnym stylu pokonali Lech Poznań (3:1). Przed wznowieniem rundy Biało-Zieloni zagrali cztery sparingi, w których odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Zeleznicarem Pancevo i 2:1 z Lokomotivem Sofią), zanotowali jeden remis (1:1 z Mladostem), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Hradecem Kralove).

Cracovia również od wygranej zaczęła wiosenne granie. Pasy pokonali Termalikę Bruk-Bet Nieciecza (1:0). Podopieczni Luki Elsnera przed wznowieniem rundy zagrali trzy sparingi, które wszystkie zakończyły się remisem (1:1 z Cukarickim, 1:1 z Weresem Równe oraz 2:2 z Artisem Brno).

Lechia – Cracovia, historia

Rywalizacja Lechii Gdańsk z Cracovią od lat stanowi stały element rozgrywek PKO Ekstraklasy, choć rzadko bywała określana mianem ligowego klasyka. Oba zespoły wielokrotnie spotykały się w meczach o istotne punkty, zarówno w walce o czołowe lokaty, jak i o utrzymanie. Bezpośrednie pojedynki często cechowały się dużą intensywnością i wyrównanym przebiegiem. Dzięki temu starcia Lechii z Cracovią regularnie dostarczały kibicom emocji i niejednokrotnie kończyły się nieoczywistymi rozstrzygnięciami.

Lechia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Lechia Gdańsk. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Cracovii natomiast sięga nawet 3.20.

Lechia Gdańsk Cracovia 2.20 3.30 3.20 Odds are subject to change. Last updated 5 lutego 2026 22:06

Lechia – Cracovia, kto wygra?

Lechia – Cracovia, przewidywane składy

Lechia – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie Lechia Gdańsk – Cracovia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online.

