Le Havre – PSG: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2023)

Le Havre – PSG: typy i kursy na mecz Ligue 1. Faworyta nietrudno wskazać, ale mimo wszystko liczymy na piłkarskie emocje, a co za tym idzie wyrównane starcie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stade Oceane już w najbliższą niedzielę, 3 grudnia o godzinie 13:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Le Havre Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2023 21:41 .

Le Havre – PSG, typy i przewidywania

Wyglądające nadzwyczaj dobrze w obecnym sezonie Le Havre w niedzielę po południu na własnym stadionie podejmie Paris Saint-Germain w meczu 14. kolejki Ligue 1. Beniaminka czeka zatem bardzo trudne zadanie, bowiem PSG na ligowym podwórku notuje serię sześciu zwycięstw z rzędu. Paryżanie przed tą serią gier prowadzą w tabeli i mają punkt przewagi nad Niceą. Czy po tym weekendzie umocnią się na pozycji lidera?

Goncalo Ramos coraz lepiej prezentuje się w stolicy Francji. Liczymy na kolejne trafienie Portugalczyka. Mój typ: gol Goncalo Ramosa.

PSG – Le Havre, sytuacja kadrowa

Le Havre Zawodnik Powrót André Ayew Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Le Havre Zawodnik Powrót André Ayew Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Koniec grudnia 2023 Keylor Navas Kontuzja pleców Kilka tygodni Warren Zaïre-Emery Uraz kostki Początek stycznia 2024 Marquinhos Uraz ścięgna udowego Kilka tygodni Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Koniec grudnia 2023 Keylor Navas Kontuzja pleców Kilka tygodni Warren Zaïre-Emery Uraz kostki Początek stycznia 2024 Marquinhos Uraz ścięgna udowego Kilka tygodni

Le Havre – PSG, ostatnie wyniki

Podopieczni Luki Elsnera jak na beniaminka prezentują się naprawdę dobrze – zajmują ósme miejsce w tabeli. Dwa poprzednie pojedynki Le Havre w Ligue 1 to dwa bezbramkowe remisy z FC Nantes oraz AS Monaco. PSG natomiast w Lidze Mistrzów podzieliło się punktami z Newcastle United (1:1), a na ligowym podwórku pokonało wspomniane już AS Monaco 5:2 i Stade Reims 3:0.

Le Havre – PSG, historia

Paryżanie dominują nad beniaminkiem w bezpośredniej rywalizacji. Analizując pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami odnotujemy… pięć zwycięstw Paris Saint-Germain. W tym czasie Le Havre nie triumfowało ani razu, nie padł też żaden remis.

Le Havre – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną Le Havre wynosi około 10.00, a typ na zwycięstwo Paris Saint-Germain to mniej więcej 1.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Le Havre – PSG, przewidywane składy

Le Havre Luka Elsner 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Le Havre Luka Elsner 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 8 Yassine Kechta 11 Emmanuel Sabbi 16 Mohamed Koné 17 Oualid El Hajjam 19 Rassoul Ndiaye 22 Yoann Salmier 23 Josué Casimir 29 Samuel Grandsir 45 Issa Soumaré 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 80 Arnau Tenas 97 Layvin Kurzawa Le Havre Luka Elsner 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Le Havre Luka Elsner 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 8 Yassine Kechta 11 Emmanuel Sabbi 16 Mohamed Koné 17 Oualid El Hajjam 19 Rassoul Ndiaye 22 Yoann Salmier 23 Josué Casimir 29 Samuel Grandsir 45 Issa Soumaré 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 80 Arnau Tenas 97 Layvin Kurzawa

Le Havre – PSG, kto wygra?

Le Havre – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2 oraz Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stade Oceane już w najbliższą niedzielę, 3 grudnia o godzinie 13:00.

