Lazio - Juventus: typy i kursy na mecz Pucharu Włoch. We wtorkowy wieczór na Stadio Olimpico odbędzie się rewanżowe spotkanie w rozgrywkach. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Lazio – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy w tej kampanii nie rozpieszczają, więc szansa na uratowanie sezonu dla kibiców może być triumf w krajowym pucharze. W ligowej tabeli Lazio plasuje się na siódmej, a Juventus trzeciej pozycji. To jednak nie będzie miało znaczenia we wtorkowy wieczór na Stadio Olimpico. Drużyna Igora Tudora ma nadzieję, że wykorzysta atut swojego boiska, mając na swoim koncie dwa zwycięstwa z rzędu w roli gospodarza. Stara Dama chce natomiast odnieść pierwsze zwycięstwo w roli gościa od 21 stycznia. Wówczas w lidze włoskiej Juve pokonało Lecce (3:0). Turyńczycy ogólnie tracili pierwsi gola w sześciu z ostatnich 10 spotkań na wyjeździe. Mozna zatem zastanowić się nad opcją z pierwszym golem rzymian we wtorkowy wieczór. Mój typ: Lazio pierwsze strzeli – TAK.

Lazio – Juventus FC: typ eksperta

Prezentujemy typ jednego z naszych ekspertów – Przemysława Langiera. Wywiady i wnikliwe analizy Przemka publikujemy w dziale Premium na Goal.pl. Z kolei, “Przemowa” i “Tętno piłki” to formaty, które znajdziecie na naszym kanale na YT.

Lazio – Juventus FC, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy spodziewany w wyjściowym składzie jest Felipe Anderson, który może być motorem napędowym Lazio w rywalizacji z turyńczykami. Juventus liczy natomiast na skuteczność Federico Chiesy i Dusana Vlahovicia. Wiadomo natomiast, że od dłuższego czasu w drużynie z Allianz Stadium poza gra są Paul Pogba i Nicolo Fagioli. W bramce turyńskiej ekipy ma natomiast zagrać Mattia Perin kosztem Wojciecha Szczęsnego.

Lazio – Juventus FC, ostatnie wyniki

Rzymianie ostatnio wkroczyli na zwycięski szlak w ligowych zmaganiach i nie zamierzają z niego schodzić. Lazio po przegranych spotkaniach z Juve i AS Romą przechyliło szalę zwycięstwa na swoją stronę w starciach z Salernitaną (4:1) i Genoą (1:0). Na swoim stadionie w 10 ostatnich meczach gracze Orłów zaliczyli sześć zwycięstw, trzy porażki i remis.

Drużyna Massimiliano Allegriego w roli gościa nie wygrała natomiast od sześciu spotkań. W tym czasie Juventus zaliczył trzy remisy i tyle samo porażek. W ostatniej kolejce ligowej Stara Dama podzieliła się natomiast punktami z Cagliari Calcio (2:2). Był to jednocześnie drugi remis z rzędu Juve (0:0).

Lazio – Juventus FC, historia

Pierwsza potyczka w półfinale Coppa Italia zakończyła się zwycięstwem Juve. Turyńczycy zwyciężyli dwoma golami (2:0). Na listę strzelców wpisali się Federico Chiesa i Dusan Vlahović. Ogólnie w sześciu ostatnich meczach między obiema ekipami, licząc wszystkie rozgrywki, cztery razy górą byli turyńczycy i dwa starcia wygrali rzymianie.

Lazio – Juventus FC, kursy

Według analityków większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na Juventus kształtuje się na poziomie 2.46-2.50. Remis wyceniono na 3.05-3.25. Z kolei wariant na zwycięstwo Lazio oszacowano na 2.90-3.11. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Lazio – Juventus FC, przewidywane składy

Lazio: Mandas – Patric, Romagnoli, Gila, Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic, Felipe Anderson, Luis Alberto, Castellanos

Juventus: Perin – Rugani, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.

Lazio – Juventus FC, typ kibiców

Lazio – Juventus FC, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport News. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Ponadto rywalizację będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go.

