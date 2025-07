Korona Kielce – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Vinagre

Korona – Legia: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się w niedzielę z Legią Warszawa w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla stołecznego zespołu będzie to inauguracja ligowego sezonu. Tydzień temu Wojskowi przełożyli mecz z Piastem Gliwice z powodu udziału w eliminacjach Ligi Europy. Pod wodzą Edwarda Iordanescu Legia wciąż pozostaje niepokonana. Nowy trener już odcisnął swoje piętno na drużynie. W czterech ostatnich spotkaniach Legioniści stracili zaledwie trzy bramki.

Żółto-Czerwoni przystępowali do sezonu z dużymi nadziejami po letnich wzmocnieniach, które mają przełożyć się na lepsze wyniki. Na razie jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Drużyna Jacka Zielińskiego rozpoczęła rozgrywki od bolesnej porażki z beniaminkiem Wisłą Płock. Tym większy był zawód, że kielczanie kończyli to spotkanie w dziewiątkę. W roli faworyta do tego spotkania przystępuje Legia, dlatego warto rozważyć typ na zwycięstwo gości w Kielcach. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Kurs 100.00 na gola Legii w meczu z Koroną

Superbet przygotował specjalną promocję na mecz Korona – Legia. Oferuje nowym klientom możliwość postawienia zakładu na gola Legii w tym meczu po kursie 100.00. Stawiając taki zakład za 2 zł można zgarnąć maksymalny bonus 200 zł. Poniżej wyjaśniam jakie warunki trzeba spełnić.

Zarejestruj poprzez ten link konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł na gola Legii w meczu z Koroną.Zakłady zaliczane do promocji to: Liczba goli drużyny – Legia Warszawa – powyżej 0.5 lub Legia Warszawa strzeli gola – tak, Jeżeli Legia zdobędzie bramkę, to otrzymasz dodatkowy bonus 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Legia: ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Korona udała się do Płocka, gdzie od samego początku spotkanie ułożyło się dla niej fatalnie. Już w siódmej minucie czerwoną kartkę obejrzał kapitan Nono, co znacznie skomplikowało sytuację gości. Gospodarze szybko wykorzystali przewagę, zdobywając dwie bramki, a bohaterem Wisły został Łukasz Sekulski, który popisał się dubletem. Na domiar złego kielczanie kończyli mecz w dziewiątkę, kiedy drugą żółtą kartkę obejrzał Jakub Budnicki, sprowadzony latem z GKS-u Tychy.

Legioniści mają już za sobą cztery spotkania w nowym sezonie. Najpierw pokonali FK Aktobe (1:0) w el. Ligi Europy, a kilka dni później sięgnęli po Superpuchar Polski, wygrywając z mistrzem kraju Lechem Poznań (2:1). W rewanżu z Kazachami Wojskowi nie stracili gola, a awans przypieczętowali bramką Juergena Elitima w doliczonym czasie gry. W miniony czwartek Legia zremisowała w wyjazdowym starciu z Banikiem Ostrawa (2:2). Cenny remis w końcówce uratował Kameruńczyk Jean-Pierre Nsame.

Korona – Legia: historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między Koroną a Legią we wszystkich rozgrywkach dwukrotnie zwyciężali Legioniści, a trzy mecze kończyły się remisem. W poprzednim sezonie w Kielcach górą była Legia. Trzy punkty Wojskowym zapewnił gol Luquinhasa, który obecnie występuje w brazylijskiej Fortalezie. Z kolei przy Łazienkowskiej Korona potrafiła postawić się faworytowi i mecz zakończył się zaskakującym remisem (1:1).

Korona – Legia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich faworytem meczu rozgrywanego w Kielcach są zawodnicy Legii Warszawa. Kurs na wygraną Wojskowych wynosi około 1.90. Jeśli rozważasz obstawić zwycięstwo Korony Kielce, to takie kursy oscylują w granicach 4.10-4.20.

Korona – Legia: sonda

Kto wygra mecz na Exbud Arenie? Korona Kielce

Remis

Legia Warszawa Korona Kielce 0%

Remis 0%

Legia Warszawa 100% 1+ Votes

Korona – Legia: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Kamiński, Sotiriou, Pięczek – Zwoźny, Remacle, Niski, Matuszewski – Svetlin, Nikołow, Błanik

Legia Warszawa: Tobiasz – Stojanović, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Biczachczjan, Kapustka, Augustyniak, Elitim, Morishita – Szkurin

Korona – Legia: transmisja meczu

Korona Kielce – Legia Warszawa to mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy, który odbędzie się na Exbud Arenie w niedzielę (27 lipca). Początek rywalizacji o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K oraz usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.