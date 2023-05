Juventus – Cremonese: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2023)

fot. Imago / Gianluca Ricci Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – US Cremonese, typy na mecz i przewidywania

Juventus i Cremonese to dwie ekipy, które są bez porażki od czterech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Stara Dama podejdzie do rywalizacji po remisie z Sevillą w Lidze Europy (1:1). Z kolei ligowy outsider ostatnio pokonał Spezię Calcio (2:0). Biorąc pod uwagę ostatnie spotkania w wykonaniu obu ekip, to opłacalne wydaje się postawienie na triumf turyńczyków z różnicą dwóch lub więcej bramek. Atrakcyjny jest też wariant na to, że Bianconeri strzelą gola w każdej z połów. Nasz typ: Juventus zdobędzie bramkę w obu połowach – TAK.

Juventus – US Cremonese, sytuacja kadrowa

Ekipa z Allianz Stadium przystąpi do potyczki osłabiona brakiem kilku graczy. Wyłączeni z gry będą: Kaio Jorge, Mattia De Sciglio i Bremer. Tymczasem u gości zabraknie takich zawodników jak: Cyriel Dessers, Frank Tsadjout i Charles Monginda Pickel.

Juventus – US Cremonese, ostatnie wyniki

Podopieczni Massimiliano Allegriego w środku tygodnia w ostatnich fragmentach rywalizacji zremisowali z Sevillą (1:1). Jednocześnie Juventus wciąż ma szanse na awans do finału Ligi Europy.

Z kolei team Davide Ballardiniego ostatnio w pokonanym polu zostawili Spezię Calcio (2:0). Wcześniej Cremonese remisowali w trzech kolejnych meczach z rzędu, kolejno z: Fiorentiną (0:0), Hellas Weroną (1:1) i Milanem (1;1).

Juventus – US Cremonese, historia

W pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami cztery razy górą było Juve, a raz miał miejsce remis. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w styczniu tego roku, gdy zwyciężył Juventus (1:0).

Juventus – US Cremonese, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 5,00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Juventus – US Cremonese, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Gatti, Rugani, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Iling jr., Chiesa, Milik

Cremonese: Carnesecchi – Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri, Castagnetti, Meite, Benassi, Galdames, Okereke, Ciofani.

Juventus – US Cremonese, kto wygra

Juventus – US Cremonese, transmisja meczu

Rywalizacja Juventus – Cremonese będzie do obejrzenia w telewizji linearnej. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2. Tymczasem w internecie konfrontacje będzie można oglądać, korzystając z usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

