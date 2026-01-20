Juventus – Benfica Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2026)

Juventus - Benfica Lizbona: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już we wtorek (21 stycznia) o godzinie 21:00.

Juventus – Benfica, typy bukmacherskie

Już w środowy wieczór swoje spotkanie w rozgrywkach Ligi Mistrzów rozegra Juventus. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Benfiką Lizbona w ramach 7. kolejki. Zarówno dla jednych jak i drugich będzie to niezwykle ważne spotkanie, ponieważ oba zespoły nie imponują formą w Champions League. W lepszej sytuacji są jednak Bianconeri, którzy jeszcze nie muszą się martwić o grę w fazie pucharowej. Portugalczycy natomiast potrzebują punktów, aby nie zakończyć swojego udzialu w euorpejskich pucharach na fazie ligowej.

Ja uważam, że środowy mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Juventusu

Juventus – Benfica, ostatnie wyniki

Juventus zaliczył olbrzymią wpadkę w swoim ostatnim meczu (0:1 z Cagliari). We wcześniejszych czterech spotkaniach podopieczni Luciano Spallettiego odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Pisą, 3:0 z Sassuolo oraz 5:0 z Cremonese), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Lecce).

Benfica Lizbona natomiast ma zdecydowanie gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Portugalczycy odnieśli dwa zwycięstwa (3:1 z Estorilem oraz 2:0 z Rio Ave), zaliczyli jeden remis (2:2 ze Sportingiem Braga), a także ponieśli dwie porażki (1:3 ze Sportingiem Braga w Pucharze Portugalii i 0:1 z FC Porto).

Juventus – Benfica, historia

Rywalizacja Juventusu z Benfiką sięga lat 70. XX wieku, kiedy oba kluby zaczęły regularnie spotykać się w europejskich pucharach. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów był finał Pucharu UEFA w 1993 roku, w którym Juventus okazał się lepszy od zespołu z Lizbony. Oba kluby słyną z silnej tożsamości i bogatej historii sukcesów na arenie międzynarodowej, co dodaje ich pojedynkom prestiżu. Każde kolejne starcie Juventusu i Benfiki przyciąga uwagę kibiców jako konfrontacja dwóch futbolowych tradycji z Włoch i Portugalii.

Juventus – Benfica, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Benfiki Lizbona natomiast sięga nawet 4.40.

Juventus – Benfica, kto wygra?

Juventus – Benfica, przewidywane składy

Juventus – Benfica, transmisja meczu

Spotkanie Juventus – Benfica Lizbona będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

