Jagiellonia Białystok – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

Jagiellonia Białystok - Motor Lublin: typy i kursy na mecz 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (7 lutego) o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Norbert Wojtuszek

Jagiellonia – Motor, typy bukmacherskie

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmie Motor Lublin. Będzie to konfrontacja jednego z kandydatów do mistrzostwa Polski z zespołem, który w obecnym sezonie pozostaje sporą niewiadomą. Gospodarze przystąpią do tego meczu w roli faworyta, licząc na wykorzystanie atutu własnego stadionu i potwierdzenie swoich aspiracji. Podopieczni Mateusza Stolarskiego natomiast spróbują postawić trudne warunki i udowodnić, że potrafi rywalizować także z ligową czołówką.

Ja uważam, że w tej rywalizacji obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Jagiellonia – Motor, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok udanie rozpoczęła wiosenne granie, ponieważ pokonała Widzew Łódź (3:1). Duma Podlasia ma za sobą trzy sparingi, w których odnieśli jedno zwycięstwo (3:0 z Cukarickim), zaliczyli jeden remis (1:1 z CSKA Sofią), a także ponieśli jedną porażkę (1:4 z LASK Linz).

Motor Lublin również od trzech punktów rozpoczął rundę, pokonując Pogoń Szczecin (2:1). Podopieczni Mateusza Stolarskiego w przerwie ligowej rozegrali dwa sparingi, w których odnieśli dwa zwycięstwa (5:1 ze Stalą Stalowa Wola oraz 5:1 z IMT Novi Beogorad).

Jagiellonia – Motor, historia

Rywalizacja Jagiellonii Białystok z Motorem Lublin nie należy do najbardziej regularnych w polskiej piłce, ponieważ przez wiele lat oba zespoły występowały na różnych szczeblach rozgrywkowych. Ich bezpośrednie spotkania miały zazwyczaj miejsce w niższych ligach lub krajowych pucharach i często charakteryzowały się dużą ambicją oraz walką. Dla Motoru mecze z Jagiellonią były okazją do sprawdzenia się na tle bardziej ugruntowanego rywala. Choć historia tej rywalizacji jest stosunkowo skromna, każde kolejne starcie budzi ciekawość i ma swój własny kontekst sportowy.

Jagiellonia – Motor, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Motoru Lublin natomiast sięga nawet 4.00.

Jagiellonia Białystok Motor Lublin 1.82 3.70 4.00 Odds are subject to change. Last updated 6 lutego 2026 18:07

Jagiellonia – Motor, kto wygra?

Jagiellonia – Motor, przewidywane składy

Jagiellonia – Motor, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonia Białystok – Motor Lublin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

