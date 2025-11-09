Inter Mediolan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Inter – Lazio, typy bukmacherskie
W niedzielny wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Lazio. Spotkania tych drużyn zazwyczaj stoją na bardzo wysokim poziomie i wywołują mnóstwo emocji. Zespoły znajdują się jednak obecnie w innym położeniu. Nerazzurri walczą o mistrzostwo Włoch, natomiast podopieczni Maurizio Sarriego mierzą się z olbrzymimi problemami kadrowymi. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Inter – Lazio, ostatnie wyniki
Inter Mediolan prezentuje wysoką formę. Podopieczni Cristiana Chivu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (4:0 z Royalem Union w Lidze Mistrzów, 3:0 z Fiorentiną, 2:1 z Hellasem Verona oraz 2:1 z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Napoli).
Lazio również nie może narzekać na brak formy. W pięciu ostatnich spotkaniach Biancocelesti odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Juventusem oraz 2:0 z Cagliari), a także zanotowali trzy remisy (3:3 z Torino, 0:0 z Atalantą Bergamo i 0:0 z Pisą).
Inter – Lazio, historia
Rywalizacja między Interem Mediolan a Lazio Rzym ma długą i bogatą historię, pełną emocjonujących spotkań oraz zwrotów akcji. W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się aż trzykrotnie. Jesienią Nerazzurri rozgromili rywali aż 6:0, a w Pucharze Włoch ponownie okazali się lepsi, wygrywając 2:0. W rundzie wiosennej Lazio zdołało jednak urwać punkt w Mediolanie, remisując 2:2.
Inter – Lazio, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwo Lazio natomiast sięga nawet 8.40.
Inter – Lazio, kto wygra?
Inter – Lazio, przewidywane składy
Inter – Lazio, transmisja meczu
Spotkanie Inter Mediolan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
