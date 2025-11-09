Inter Mediolan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter – Lazio, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Lazio. Spotkania tych drużyn zazwyczaj stoją na bardzo wysokim poziomie i wywołują mnóstwo emocji. Zespoły znajdują się jednak obecnie w innym położeniu. Nerazzurri walczą o mistrzostwo Włoch, natomiast podopieczni Maurizio Sarriego mierzą się z olbrzymimi problemami kadrowymi. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 2.05 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Inter – Lazio, ostatnie wyniki

Inter Mediolan prezentuje wysoką formę. Podopieczni Cristiana Chivu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (4:0 z Royalem Union w Lidze Mistrzów, 3:0 z Fiorentiną, 2:1 z Hellasem Verona oraz 2:1 z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Napoli).

Lazio również nie może narzekać na brak formy. W pięciu ostatnich spotkaniach Biancocelesti odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Juventusem oraz 2:0 z Cagliari), a także zanotowali trzy remisy (3:3 z Torino, 0:0 z Atalantą Bergamo i 0:0 z Pisą).

Inter – Lazio, historia

Rywalizacja między Interem Mediolan a Lazio Rzym ma długą i bogatą historię, pełną emocjonujących spotkań oraz zwrotów akcji. W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się aż trzykrotnie. Jesienią Nerazzurri rozgromili rywali aż 6:0, a w Pucharze Włoch ponownie okazali się lepsi, wygrywając 2:0. W rundzie wiosennej Lazio zdołało jednak urwać punkt w Mediolanie, remisując 2:2.

Inter – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwo Lazio natomiast sięga nawet 8.40.

Inter Mediolan Lazio Rzym 1.36 5.40 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 10:42 .

Inter – Lazio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Lazio wygraną Interu 100%

remisem 0%

wygraną Lazio 0% 2+ Votes

Inter – Lazio, przewidywane składy

Inter Mediolan Cristian Chivu Lazio Rzym Maurizio Sarri Inter Mediolan Cristian Chivu 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Sommer 25 Akanji 15 Acerbi 95 Bastoni 2 Dumfries 23 Barella 20 Calhanoglu 8 Sucic 32 Dimarco 9 Thuram 10 Martinez 10 Zaccagni 19 Dia 18 Isaksen 26 Basic 32 Cataldi 8 Guendouzi 77 Marusić 25 Provstgaard 34 Gila 29 Lazzari 94 Provedel 1 Sommer 25 Akanji 15 Acerbi 95 Bastoni 2 Dumfries 23 Barella 20 Calhanoglu 8 Sucic 32 Dimarco 9 Thuram 10 Martinez 10 Zaccagni 19 Dia 18 Isaksen 26 Basic 32 Cataldi 8 Guendouzi 77 Marusić 25 Provstgaard 34 Gila 29 Lazzari 94 Provedel 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Rezerwowi 6 Stefan de Vrij 7 Piotr Zieliński 11 Luis Henrique 13 Josep Martinez 14 Ange-Yoan Bonny 16 Davide Frattesi 17 Andy Diouf 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 53 Christos Alexiou 53 Matteo Lavelli 94 Francesco Pio Esposito 99 Alain Taho 3 Luca Pellegrini 4 Patric 5 Matias Vecino 9 Pedro Rodriguez 14 Tijjani Noslin 21 Reda Belahyane 23 Elseid Hysaj 35 Christos Mandas 55 Alessio Furlanetto

Inter – Lazio, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.