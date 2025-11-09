Inter Mediolan – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

10:54, 9. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  
Federico Dimarco
Obserwuj nas w
Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter – Lazio, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Lazio. Spotkania tych drużyn zazwyczaj stoją na bardzo wysokim poziomie i wywołują mnóstwo emocji. Zespoły znajdują się jednak obecnie w innym położeniu. Nerazzurri walczą o mistrzostwo Włoch, natomiast podopieczni Maurizio Sarriego mierzą się z olbrzymimi problemami kadrowymi. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze nie zachowają czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
2.05
obie drużyny strzelą gola – tak
Zagraj!
*Kursy z 09.11.2025 10⁚30 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Inter – Lazio, ostatnie wyniki

Inter Mediolan prezentuje wysoką formę. Podopieczni Cristiana Chivu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (4:0 z Royalem Union w Lidze Mistrzów, 3:0 z Fiorentiną, 2:1 z Hellasem Verona oraz 2:1 z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Napoli).

Lazio również nie może narzekać na brak formy. W pięciu ostatnich spotkaniach Biancocelesti odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Juventusem oraz 2:0 z Cagliari), a także zanotowali trzy remisy (3:3 z Torino, 0:0 z Atalantą Bergamo i 0:0 z Pisą).

Inter – Lazio, historia

Rywalizacja między Interem Mediolan a Lazio Rzym ma długą i bogatą historię, pełną emocjonujących spotkań oraz zwrotów akcji. W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się aż trzykrotnie. Jesienią Nerazzurri rozgromili rywali aż 6:0, a w Pucharze Włoch ponownie okazali się lepsi, wygrywając 2:0. W rundzie wiosennej Lazio zdołało jednak urwać punkt w Mediolanie, remisując 2:2.

Inter – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwo Lazio natomiast sięga nawet 8.40.

Inter Mediolan
Lazio Rzym
1.36
5.40
8.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 10:42.

Inter – Lazio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Interu
  • remisem
  • wygraną Lazio
  • wygraną Interu 100%
  • remisem 0%
  • wygraną Lazio 0%

2+ Votes

Inter – Lazio, przewidywane składy

Inter – Lazio, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.