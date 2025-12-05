Inter Mediolan – Como: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Inter Mediolan - Como: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 18:00.

Inter – Como, typy bukmacherskie

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 14. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Como. Drużyny znajdują się na bardzo wysokich miejscach w tabeli. Nerazzurri okupują trzecią lokatę, natomiast podopieczni Cesca Fabregasa są dwie pozycje niżej. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezywkle interesująco, ponieważ nie można skazywać zespołu gości na pożarcie. Zwłaszcza, że wicemistrzowie Italii mają problem z ustabilizowaniem formy.

Ja uważam, że w sobotnim starciu obaj bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Inter – Como, ostatnie wyniki

Inter Mediolan ma problem z ustabilizowaniem formy. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Lazio, 2:0 z Pisą oraz 5:1 z Venezią w Pucharze Włoch), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z AC Milanem i 1:2 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów).

Como natomiast może pochwalić się lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Cesca Fabregasa również odnieśli trzy zwycięstwa (3:1 z Hellasem Verona, 5:1 z Torino oraz 2:0 z Sassuolo), ale zanotowali też dwa remisy (0:0 z SSC Napoli i 0:0 z Cagliari).

Inter – Como, historia

Rywalizacja Interu Mediolan z Como ma długą historię, sięgającą jeszcze czasów, gdy Como regularnie występowało w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mecze tych drużyn zawsze miały lokalny charakter, bo oba kluby dzieli zaledwie kilkadziesiąt kilometrów. Choć Inter częściej dominował w bezpośrednich starciach, Como wielokrotnie potrafiło sprawić faworytowi problemy. W poprzednim sezonie zespoły spotkały się dwukrotnie i w obu przypadkach Nerazzurri wygrali 2:0.

Inter – Como, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.55. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 5.75.

Inter – Como, przewidywane składy

Inter – Como, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Como obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

